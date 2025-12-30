¿Es cierto que maridos y mujeres no pueden tener relaciones sexuales en determinados días? Esta es la explicación de Buya Yahya

VIVA – Son muchas las preguntas que surgen a menudo cuando se habla de la relación biológica entre marido y mujer. Uno de los supuestos que aún prevalece entre la sociedad es la prohibición de contacto en determinados días, como viernes, sábado y domingo.

Entonces, ¿es cierta esta suposición? En respuesta a esto, el famoso predicador Buya Yahya habló y dio una explicación. Buya Yahya explicó que todos los días son buenos para que marido y mujer tengan relaciones.

«Todos los días son buenos para siempre. No puedo creer que haya días así para la relación de este marido. Hay días en los que no está permitido. Los sábados no están permitidos, los domingos, los martes. Todos los días son buenos, ¿de dónde viene ese conocimiento?», dijo Buya Yahya citado en la transmisión de YouTube de Al Bahjah, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Como explicó Buya Yahya, enfatizó que las esposas no están dispuestas a servir a sus maridos en estos días. Por eso es bueno que tu esposa diga la verdad sin tener que poner excusas extrañas.

«Si tu razón para hacer el bien ese día es porque el sábado es sábado, el domingo es domingo, el martes es martes. No hay necesidad de poner excusas, eso no está permitido. Simplemente di: ‘Hermano, el sábado es feriado. El domingo es lo mismo, el martes tampoco es ese día’ así como así. No hay necesidad de decir días buenos, días malos. Nada, no hay días buenos en absoluto», explicó Buya Yahya.

Buya Yahya también enfatizó la importancia de que los maridos comprendan las condiciones de sus esposas cuando quieren tener relaciones sexuales. Recordó a los maridos que no fuercen su voluntad y que sigan considerando la situación y la preparación de su esposa.

Según él, no siempre se deben cumplir todos los deseos del marido, especialmente cuando la esposa está ocupada con diversas tareas domésticas y cuidando a los hijos. En condiciones como esas, a los maridos se les pide que sean más empáticos y menos egoístas.

«No es que cada deseo que tengas tenga que ser cumplido. ¿Por qué? Porque tu esposa a veces está ocupada con tus hijos, que son más o menos testarudos como tú. Así que no seas egoísta, esposo. Primero mira la situación. Si lo quieres rápido, por favor ayuda en la ajetreada vida de tu esposa. A veces esto es desequilibrado e injusto», explicó Buya.