¿Es cierto que los neumáticos para el automóvil pueden filtrarse si pasa sobre el vidrio roto?

Yakarta, Viva – Muchos automovilistas todavía se preguntan si en la prohibición puede filtrarse inmediatamente cuando se ejecuta sobre fragmentos vaso en la carretera. Esta preocupación es razonable porque las condiciones de la carretera a menudo son impredecibles.

Los neumáticos para automóviles están diseñados para ser fuertes para enfrentar varios campos. Sin embargo, el nivel de durabilidad de los neumáticos difiere según el tipo y la calidad.

Los neumáticos económicos en autos pequeños ciertamente no son tan fuertes como los neumáticos gruesos en vehículos grandes. Del mismo modo, los neumáticos de gira son generalmente más duraderos que los neumáticos de rendimiento.

Cuando se habla de vidrios rotos, la respuesta puede causar daños. Aun así, no todos los tipos de vidrio tienen el mismo riesgo de neumáticos.

Citado por Viva Automotive de Slashgear, lunes 18 de agosto de 2025, las botellas de bebidas, como cerveza o refresco, generalmente están hechas de vidrio delgado. La fracción a menudo solo se une a la flor del neumático sin penetrar en la capa de acero interna.

Sin embargo, existe la posibilidad de que una pequeña fracción pequeña se mantenga alta en el asfalto o la brecha de grava. En esa condición, los neumáticos permanecen en riesgo de ser apuñalados.

El peligro más grande en realidad proviene de un vaso grueso como una ventana antigua o panel de arquitectura. La fracción puede ser grande con un borde afilado como un cuchillo.

Si el neumático golpea el grueso vidrio roto en posición de pie, el impacto puede ser fatal. Los neumáticos se pueden desgarrar, incluso el lado delgado puede dañarse inmediatamente permanentemente.

Aunque tales casos son raros, el conductor aún debe tener cuidado. Si accidentalmente corre sobre vidrios rotos, debe detenerse inmediatamente en un lugar seguro para verificar el estado de los neumáticos.

Si no ve daños, siga monitoreando la presión del viento en los próximos días. Pequeñas fugas pueden aparecer más tarde y tener el potencial de hacer que los neumáticos estallen en el camino.