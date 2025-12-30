¿Es cierto que los auriculares inalámbricos pueden provocar cáncer de cerebro? Esta es la explicación del Neurólogo

VIVA – Auricular La tecnología inalámbrica se ha convertido ahora en una necesidad cotidiana para muchas personas. Sin embargo, las dudas sobre su seguridad a largo plazo siguen generando preocupación. Circulan afirmaciones de que los auriculares Bluetooth emiten radiación peligrosa, algunos incluso lo comparan con colocar un microondas cerca de la cabeza, lo que genera temores sobre un posible vínculo con el cáncer.

En medio de información confusa, es importante observar lo que realmente dice la ciencia sobre los auriculares inalámbricos y la exposición a la radiación. Un neurocirujano del Instituto de Neurocirugía de Michigan, el Dr. Jay Jagannathan, habló. Explicó que la radiación no ionizante que emiten dispositivos como los AirPods es mucho menor que la radiación de los teléfonos móviles, por lo que es relativamente más seguro.

«En primer lugar, es importante señalar que la cantidad de radiación ionizante procedente de fuentes de radiofrecuencia como los iPod es mucho menor que la producida por los teléfonos móviles», afirmó, citado en la página del Hindustan Times, el martes 30 de diciembre de 2025.

Continuó, la exposición a la radiación de los AirPods es entre 10 y 400 veces menor que la de los teléfonos móviles. «Lógicamente, si existe un vínculo con el uso de teléfonos móviles, entonces el mismo vínculo, en teoría, también podría aplicarse a los AirPods», afirmó.

Evidencias de cáncer de corazón

El Dr. Jagannathan se refiere a la investigación citada con mayor frecuencia en este número, a saber, un estudio del Programa Nacional de Toxicología (NTP). El estudio examinó la respuesta fisiológica de ratones a la exposición prolongada a la radiación de radiofrecuencia (RF) y encontró un vínculo con ciertos tipos de cáncer de corazón. Sin embargo, estos hallazgos fueron revisados ​​posteriormente por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), que concluyó que no había pruebas sólidas de que ocurrieran los mismos efectos en humanos.

Explicó que quizás el estudio citado con más frecuencia sea el estudio NTP, en el que se expuso a ratones a grandes dosis de RF. Como resultado, los ratones macho tenían una tasa ligeramente mayor de ciertos cánceres de corazón que las hembras. Curiosamente, en ratones hembra no se encontraron diferencias significativas. Este estudio, dijo, fue revisado por la FDA hace aproximadamente un año y concluyó que los datos no eran suficientes para vincular la radiación con el cáncer en humanos.