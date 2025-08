¿Es cierto que la velocidad afecta la distancia del automóvil eléctrico? ¡Este es el hecho!

VIVA – como un aumento en el interés en Auto eléctrico (EV) En Indonesia y el mundo, comenzaron a surgir varias preguntas en torno a la eficiencia de este vehículo ecológico.

Este fenómeno no es un mito, sino más bien un hechos científicos que han sido probados a través de diversas pruebas por fabricantes de automóviles eléctricos e instituciones de investigación automotriz. Discutamos más profundamente en base a datos y explicaciones técnicas hasta 2025.



Producción de baterías de UABS indonesios para autos eléctricos MG

Citado por Viva Automotive de Slashgear, miércoles 6 de agosto de 2025, muchos propietarios de automóviles eléctricos se preguntan: es más rápido que conduzco, distancia Lo más corto es el más corto? La respuesta: Sí una vez y no solo un poco.

Energía Lo que se necesita es crecer a alta velocidad

Cuanto mayor sea la velocidad de un EV, mayor es la energía utilizada para combatirla. Esto se debe a que la fuerza inhibidor del aire (arrastre aerodinámica) aumenta con las velocidades, de modo que la potencia necesaria continúa creciendo a altas velocidades. Por ejemplo, Lucid Air y Kia EV9 muestran una disminución drástica en la estimación kilometraje Cuando se conduce más rápido.

¿Qué tan grande es la disminución del kilometraje?

A una velocidad de aproximadamente 35 mph (~ 56 km/hora), el aire lúcido puede viajar hasta 485 millas (alrededor de 780 km) según la estimación del fabricante.

Cuando la velocidad se incrementa a 55 mph (~ 88 km/h), el número estimado cae a 378 millas, perdiendo más de 100 millas de distancia de barra.

Si se conduce a 75 mph (~ 120 km/hora), el estimado es de solo 291 millas.

A 95 mph (~ 153 km/hora), la distancia es de solo aproximadamente 221 millas restantes o menos de la mitad de la estimación inicial. Los efectos similares son aún más dramáticos en los SUV como KIA EV9.

Factor de velocidad vs temperatura externa

La velocidad tiene una influencia mucho mayor en la eficiencia EV que las temperaturas al aire libre. A alta velocidad, la fuerza de arrastre domina la pérdida de energía, mientras que la temperatura solo tiene un impacto significativo en la baja velocidad o la urbana.

Recomendaciones prácticas para maximizar el kilometraje



Ilustración de Spklu Electric Car

Los vehículos son estables a velocidad media (55-60 mph / 90-95 km / h) proporciona la mejor eficiencia, especialmente en la autopista.

Evite el tirón de gas repentino y el frenado duro que conduce suave y use el frenado regenerativo para restaurar la energía a la batería tanto como sea posible.

Use una explosión fría o en caliente (preacondicionamiento) mientras el automóvil todavía esté conectado al cargador para que la energía no se use para calentar o enfriar la cabina al conducir.

Elija neumáticos con baja resistencia a la rodadura y una inflación óptima a la presión de los neumáticos para minimizar la fricción de drenaje de la batería.

Si desea maximizar el kilometraje de EV, la mejor estrategia es: conducir con velocidades estables y moderadas, evitar aceleración o frenado repentino, y optimizar los neumáticos y la configuración de la temperatura de la cabina. La alta velocidad acorta el tiempo de viaje, pero puede acortar más distancias.

Comprender el impacto de la velocidad en la eficiencia EV es muy importante al planificar viajes largos o determinar las estrategias de carga. Con un enfoque sabio, EV puede proporcionar un rendimiento óptimo y ecológico.