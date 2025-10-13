¿Es cierto que existen fricciones internas en la selección de Indonesia?

VIVA – Después fracaso consecutivamente en la cuarta ronda de clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática, hubo problemas de conflicto interno en el cuerpo Selección Nacional de Indonesia resurgió. director de la selección nacional, SumardjiFinalmente habló cuando llegó al aeropuerto de Soekarno-Hatta, respondiendo a la noticia de que había una «ruptura» en el vestuario del equipo.

En los dos últimos partidos, Indonesia perdió: 2-3 contra Arabia Saudita y 0-1 contra Irak. Estos resultados hundieron al equipo en la última posición del Grupo B, por lo que automáticamente quedó eliminado de la competición. Esta derrota generó especulaciones de que la presión en el vestuario iba en aumento.

Director del equipo nacional de Indonesia, Sumardji

«Así que es así, cuando se habla del vestuario, en realidad es así. El vestuario es que cada vez que experimentamos una derrota, debe haber una situación difícil. Sí, una vez más, cada vez que experimentamos una derrota, debe haber una situación difícil», dijo Sumardji, citado por VIVA de Entre Martes 14 de octubre de 2025.

Controversia posterior a Justin Hubner

Uno de los detonantes de los problemas internos fue una publicación del jugador Justin Hubner, que no estuvo incluido en el partido contra Arabia Saudita. Después del partido, compartió la publicación de su novia y dijo: «Todos podemos estar de acuerdo sobre quién debería estar en el campo».

Según Sumardji, la publicación no estaba mal, pero tampoco podía justificarse.

«Es cierto que siente que su espíritu nacional, su espíritu patriótico, es su vocación. ¿Por qué perdimos contra Arabia Saudita? Eso es lo primero. Luego, en segundo lugar, debido a sus defectos, ¿por qué debería transmitirse al público? Debería transmitirse internamente», explicó Sumardji.

«Y he hablado con Justin, Justin también ha subido una disculpa», añadió.

Los problemas internos en la selección de Indonesia no son algo extraño en el mundo de los equipos deportivos cuando están bajo presión. Lo que marca la diferencia es cómo la gerencia responde y soluciona el problema. Según la declaración de Sumardji, existía un conflicto interno, pero se afirmó como algo normal bajo presión, no como una ruptura irreparable.