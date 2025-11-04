¿Es cierto que el engaño se puede transmitir de padres a hijos?

Jacarta – Recientemente, la infidelidad se ha convertido en un tema candente en la sociedad indonesia, especialmente después de una serie de divorcios de celebridades. Mucha gente también especula que la infidelidad puede ser hereditaria.

Lea también: Son muchos los casos de infidelidad entre los famosos, así es como reconocer a una pareja que empieza a ser infiel



Muchas afirmaciones dicen que si un padre hace trampa, su hijo también lo hará en el futuro. ¿Pero es eso cierto? La psicoterapeuta clínica autorizada, la Dra. LeslieBeth (LB) Wish, dijo que la respuesta era demasiado compleja.

Explica que hacer trampa puede ser un comportamiento desadaptativoalgo que surge como una respuesta negativa al sentirse infeliz en una relación. Pero este comportamiento también puede ser «infectado» por los padres, hermanos mayores u otros miembros de la familia que son cuidadores.

Lea también: Lista de hechos sobre el presunto romance de Hamish Daud con Sabrina Alatas, hay nueva evidencia



«De niños, vemos cómo las personas que nos cuidan lidian con su ansiedad, depresión e infelicidad. Si tu madre come en exceso, o tu padre engaña a tu madre, y ves ese comportamiento, ves el estado de ánimo de tus padres y, sin darte cuenta, aprenderás a gestionar tus sentimientos», dijo, citado en la página de Business Insider, el martes 4 de noviembre de 2025.

Existe un posible vínculo entre ciertos genes y la tendencia a hacer trampa

Lea también: Hay muchos rumores de que se sospecha que Hamish Daud tiene una aventura, esta es la evidencia encontrada por los internautas.



Los científicos sospechan que la necesidad de hacer trampa puede estar relacionada con algo llamado polimorfismo del receptor de dopamina (DRD4), que también se conoce como gen de la búsqueda de sensaciones. En un estudio de 2010 realizado en la Universidad de Binghamton, Nueva York, se descubrió que los participantes que tenían cierto tipo de gen DRD4 tenían más probabilidades de hacer trampa.

En este estudio, el investigador principal y becario de doctorado en diversidad de SUNY, Justin García, reclutó a 181 adultos jóvenes. Se pidió a los participantes que completaran un cuestionario sobre su comportamiento sexual y proporcionaran muestras de ADN para determinar la variación de DRD4 en su ADN.

Basado en resultados de investigaciones publicados en revistas. MÁS unotodo el mundo tiene DRD4, pero cuantos más hay, mayor es la tendencia a buscar sensaciones. En otras palabras, alguien puede sentirse más atraído por la tentación de cosas que debe evitar, incluido tener una aventura, porque simplemente quiere sentir la sensación de placer.

García le dijo a ABC News que todo esto está relacionado con la liberación de dopamina o la hormona de la felicidad. Los humanos nos sentimos atraídos naturalmente por las actividades que nos brindan placer, pero según García, las personas que tienen el gen DRD4 particular necesitan más estimulación que la gente común.