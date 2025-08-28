¡Es bueno en ti, no es bueno en la gente!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó su compromiso de mejorar la gobernanza de las empresas estatales (Bullido) eliminando la práctica de dar prima o tantiem a notario Bumn.

Prabowo transmitió esto en su discurso en la APKASI Autonomy Expo 2025 en Ice BSD, Tangerang, jueves 28 de agosto de 2025.



Acuerdo de gestión y entre

Prabowo reveló que hasta ahora muchos activos y posibles bumns estaban dispersos sin una buena gestión. A través de la consolidación de activos bajo administración DanantaraIndonesia ahora tiene un poder financiero global significativo.

«Nuestra riqueza es extraordinaria. El problema es la gerencia. He demostrado, he recaudado activos de bumn en y entre el valor de US $ 1,000 mil millones. Nuestros fondos soberanos ahora pueden ser quinto en el mundo. Noruega, China, Abu Dhabi, entonces nosotros.

Pero detrás de este logro, Prabowo destacó la práctica de dar a Tantiem o bonos para los comisionados de bumn que se consideraron injustos, especialmente cuando la compañía sufrió una pérdida.

«Sabes que ayer eliminé lo que era Tantiem. Aparentemente, Tantiem era holandés, lo que significa bonos. ¿Por qué no usas términos simples, bonos como esa? El que se molesta en perder tiene un bono de comisionado. Es delicioso en ti, no es bueno en la gente. ¡No, Coret!» estrictamente.

Prabowo enfatizó que la política sobre la eliminación de bonos para el comisionado de bumn era parte de un esfuerzo de reforma masiva. Hizo hincapié en la importancia de la integridad y la profesionalidad en la gestión de las empresas estatales.

«Alhamdulillah, que no quiere, sale. Muchos jóvenes quieren entrar», dijo.