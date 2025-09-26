¡Es bueno cuidar la cocina!

Yakarta, Viva – Cabeza adjunta Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Doloroso reveló que había un político que lo contactó y ‘pidió la cocina’ para el programa Comer nutritivo gratis (Mbg) En medio del surgimiento de casos de envenenamiento en varias regiones.

Esto fue transmitido por Nanik cuando celebró una conferencia de prensa en su oficina el viernes 26 de septiembre de 2025. Nanik enfatizó su compromiso de llevar a cabo las instrucciones del presidente para garantizar la implementación del programa MBG para el cumplimiento de la nutrición de cada niño indonesio.

«Así que hay algo serio, hay un WA, ‘MBA, Nyenyenyye’. Respondí: ‘Eh, eres un político en lugar de ayudarme a comunicarme sobre el envenenamiento, en lugar de pedir una cocina'», dijo Nanik «

«Inmediatamente bloqueo, bloqueo, bloqueo. Estás delicioso para cuidar la cocina. Sí, no quiero ser así», continuó

Leer también: Waka BGN Ban los productos del fabricante en el menú MBG: ¡No enriqueciera el conglomerado del propietario de la fábrica de pan!



Leer también: Waka bgn: de las cocinas de 45 mbg que no se encuentran con la sopa, estamos cerrados 40 cocinas



Nanik anteriormente enfatizó que cerraría todo

Leer también: El vicepresidente de BGN Nanik S deyang llorando, se disculpe por muchos estudiantes envenenados MBG



cocina mbg Eso viola las reglas. No importa quién sea el dueño de la cocina.

«Quiero ser un general a rayas, a quién quieres, si viola, cerraré. No me importa. Porque esto está involucrado en la vida humana», dijo Nanik.

Hizo hincapié en que la cocina SPPG no jugaría con el menú servido a los niños. «No te metas con los asuntos de salud de los niños. Este es un programa de lástima

Muchos niños no pueden comer. Queremos darte una comida por qué es la lucha (para la cocina) «, dijo

8.018 Kitchen MBG ha operado

Anteriormente, BGN dijo que el programa gratuito de alimentación nutritiva (MBG) había alcanzado los 29.8 millones de beneficiarios con 8.018 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG) que habían estado operando en toda Indonesia.

«En la actualidad se han verificado 9,230 SPPG, 8.018 han sido operativos y 1.212 preparaciones operativas, luego los beneficiarios se registran 29,884,459 personas», dijo el vicepresidente de BGN Sony Sanjaya en Cibubur, West Java, jueves 25 de septiembre, 2025.

También explicó los datos que ingresaron al Portal Partner.BGN.GO.ID hasta esta mañana, había 32,407 socios que se registraron, 10,920 no habían sido verificados y 13,506 que habían sido verificados y ahora en el proceso de preparación.

«Entonces 61 (SPPG) son aquellos que han terminado de construirse y declararon que están listos al 100 por ciento, y aquellos que están siendo encuestados por el campo en este momento, hay 308, luego aquellos que están listos para hacer las actas de 42», dijo.

Al verificar los socios de SPPG, Sony enfatizó que todos los procedimientos se llevaron a cabo de manera transparente y sin conflicto de intereses.

Se requieren todos los verificadores para verificar la ubicación, el certificado de propiedad, a la encuesta de campo para garantizar la limpieza de la viabilidad del SPPG que funcionará.

«Todos los socios conocen el proceso porque se ve inmediatamente. Por ejemplo, en la primera presentación verificada, la dirección. En el sistema se ha incluido en la lista, si se aprueba verde, se rechazó rojo, cuando se aprueba la dirección, significa que no hay problema, cuando se rechaza, la verificación dará información por qué se rechaza», dijo.

Afirmó que el sistema de verificación SPPG era ajustado y tuvo que pasar por 10 etapas que van desde el registro, el desarrollo, la encuesta de campo, la determinación de factibilidad, hasta hacer cuentas virtuales antes de que se pudieran desembolsar fondos de MBG.