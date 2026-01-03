¿Es agradable el personaje Marty Supreme de Timothée Chalamet? ¿Debería serlo?

¿Es el héroe de “marty supremo«¿Agradable? Creo que lo es, y por razones que incluyen el hecho de que es un sinvergüenza. (¿Ha habido alguna vez un sinvergüenza simpático en las películas? ¡No! ¡Ni una sola vez!) La razón número uno por la que nos gusta (o, al menos, me gusta) Marty Mauser es, por supuesto, que es interpretado por Timothée Chalametla estrella de cine más carismática de su generación. Chalamet, como Dustin Hoffman, Julia Roberts o Brad Pitt, tiene el factor X, una cualidad que nos atrae hacia él independientemente de lo que haga. (Basta con mirar algunos de esos conjuntos que usó en la alfombra roja cuando se estaba convirtiendo en una estrella. Sin el factor X, esa ropa habría parecido posmoderna, llamativa y ridícula; con el factor X, a veces todavía lo parecían, pero se volvieron… definitorias. Al lucir esa ropa, cambió toda la cultura).

En “Marty Supreme”, el Marty de Chalamet es un mago del ping-pong de 23 años que es un monomaníaco totalmente egoísta, y no sin una buena razón. Es el año 1952 y Marty cree que es el mejor jugador de tenis de mesa del mundo. Por lo que podemos ver, bien puede serlo. Los partidos de ping-pong de “Marty Supreme” son más emocionantes que las carreras de coches de “F1” o las escenas de lucha de 49 de 50 películas de boxeo. Son ballets existenciales de giros giratorios de un lado a otro y de altos vuelos. ¡no-él-no-simplemente-hizo-eso! acción. El desafío que enfrenta Marty es este: ¿Cómo puede lograr que el mundo sea testigo de su habilidad? Sigue teniendo que juntar dinero para asistir a torneos internacionales, y desde que tiene sin dinero, eso significa que tiene que mentir, engañar, robar, apostar, estafar, seducir, manipular y, en un momento dado, encontrar la voluntad de soportar una fuerte ronda de castigo corporal con una raqueta de ping-pong. A través de todo esto, trata a todos los que lo rodean, incluida su novia embarazada, como si no importaran. Actúa como un sociópata de libro de texto, y tal vez lo sea.

Pero si ese es el caso, es un sociópata con un sueño. Marty no sólo quiere tener éxito; no sólo quiere ganar. Quiere cambiar el karma de su vida, lo que significa construir un castillo en el aire sobre los cimientos desvencijados o inexistentes de su pasado como niño judío pobre del Lower East Side. Por la forma en que Chalamet interpreta a Marty, con una sonrisa de satisfacción, ojos claros, amantes de la diversión y ardientemente vivos, y un bocazas que no se rinde, es un niño que nunca deja de presionar y engañar, pero todo porque sabe que sus presiones van a sumar algo mayor que la suma de sus engaños. Lo llevarán al siguiente nivel. Le van a permitir trascender.

Y aquí está el punto. A menos que haga todo estoél no trascenderá. Él fracasará. Así que no se trata sólo de que sea un sociópata encantador y estafador. Es que la vida le ha pedido que sea un sociópata encantador, engañoso y estafador. Cumple su destino inventándolo sobre la marcha y siendo absolutamente despiadado en el viaje.

Marty es lo que solíamos llamar un antihéroe: un personaje con el que nos identificamos y al que apoyamos, aunque tiene muchas cualidades que no son nada heroicas. Te acuerdas de los antihéroes, ¿no? Estuvieron en el centro de muchas de esas películas de la década de 1970 que todos dicen amar tanto: las películas que “no podrías hacer hoy”. Pero esa cualidad moralmente ambigua entre el bien y el mal de Marty Mauser ha irritado algunas plumas en nuestra era de juicio puritano más santo, si no más moderno, que tú, donde todos están tan ocupados tratando de superar a los demás. Marty ha sido declarado, dentro de cierta franja de las redes sociales, como un mal modelo a seguir. Es demasiado egoísta, demasiado agresivo, demasiado autorizado, demasiado tóxico… demasiado desagradable. ¿Es esto una expresión orgánica de disgusto o es parte de la campaña de eliminación del Oscar de la película? Quizás ambos. De cualquier manera, es suficiente para hacernos preguntarnos si estamos presenciando un resurgimiento de la Legión de la Decencia en el siglo XXI.

O tal vez sea un resurgimiento de esa figura legendaria de Hollywood: el ejecutivo corrupto de los estudios de los años 80, el que estaba tan conectado con las proyecciones de prueba que no podía dejar pasar un momento de mal comportamiento sin preguntar: «¿Pero la audiencia ¿Así?” ¿Hemos olvidado por completo que no siempre se supone que las películas (y los héroes cinematográficos) sean agradables o agradables, que se supone que tienen aristas y a veces parecen tan defectuosas como la mayoría de nosotros? ¿O incluso más?

Esa dinámica siempre ha sido una parte integral de las películas y es por eso que las películas siempre han sido controvertidas. No sólo representan el pecado: lo celebran. Las películas de gánsteres de principios de los años 30, como “The Public Enemy” y “Scarface”, pedían a la gente que se identificara con asesinos depravados, lo que era una postura bastante radical para principios del siglo XX. Pero el público estaba dispuesto a abrazar algo radical, porque había sido desilusionado por la vida (la Depresión los rodeaba), y Hollywood, desde el principio, buscó dar voz a los impulsos internos de los desposeídos. ¿Fue “responsable” pedir a los espectadores que se identificaran con James Cagney, en “The Public Enemy”, aplastando una toronja en la cara de Mae Clarke, o con Paul Muni en “Scarface”, disparando con una metralleta Thompson? La pregunta se responde sola. Por supuesto que no fue. Pero fue liberador, precisamente porque no era responsable. Por eso las películas son una forma de arte tan maravillosamente peligrosa.

Así que aquí estamos, 100 años después, viviendo en una cultura más liberada y desquiciada que cualquier cosa que los ciudadanos de la década de 1930 pudieran haber soñado. Ahora somos una nación de adictos y sensacionalistas; nuestro entretenimiento convencional (las películas de terror extremo, los videos porno de moda de TikTok) coquetea, a diario, con la depravación. Y aquí está Josh Safdieel brillante director de “Marty Supreme”, haciendo una película que está vinculada de muchas maneras a “Uncut Gems”, el histórico thriller de 2019 que codirigió con su hermano Benny, protagonizado por Adam Sandler como un jugador degenerado (un personaje prácticamente regido por sus desagradables cualidades). “Marty Supreme” es como “Uncut Gems” rehecho para complacer al público y seguir tus sueños. Sin embargo, esta es una película, y un héroe cinematográfico, que las fuerzas de la virtud performativa de alguna manera han considerado… ¡no lo suficientemente moral y honrado!

Sin embargo, si miras de cerca, realmente lo es. Ése es el extraordinario triunfo de la película (y de Chalamet). El carisma de una estrella de cine es más que magnetismo, atractivo sexual o “simpatía”. Es una especie de poder espiritual-moral, una fuerza que inclina a los espectadores hacia el actor que lo tiene. Al mirar la pantalla grande, interactuamos con esa persona, respondiendo a su propio ser. Nos sentimos atraídos por el flujo de su acción y motivación, por el desencadenante esencial de por qué hacen lo que hacen. En “Marty Supreme”, Timothée Chalamet no sólo interpreta a un sinvergüenza sociópata. Nos muestra cómo se ve cuando te has armado de valor para triunfar sobre una vida que te pondrá otro obstáculo cada minuto, que te hará pasar por obstáculos para encontrar tu nuevo yo. Y cuando Marty finalmente lo hace, desplomándose en el suelo por el cansancio eufórico después de un enfrentamiento de tenis de mesa porque finalmente ha cambió el destinoquieres aplaudir lo mucho que este personaje devotamente egoísta y espectacularmente imperfecto se ha convertido en todos nosotros, porque lo único que realmente quería era ser feliz. Ser la versión suprema de sí mismo.