Es aconsejable comunicarse con las autoridades adecuadas para obtener ayuda







En medio de todas las historias de la fatalidad y la penumbra en el monzón, hay algunas que hacen que uno quieran animar. El caso en cuestión es nuestro informe sobre el aguacero, con un autobús escolar abandonado en un anexo severo cerca Estación de policía de Matunga. Seis niños, dos mujeres miembros del personal y el conductor quedaron atrapados durante casi una hora.

Una vez alertado, un oficial de policía superior y su equipo llegaron al lugar y rescataron a todos en dos minutos, llevándolos de forma segura a la estación de policía. La policía proporcionó refrescos a los niños para consolarlos después de la prueba.

Si bien los refrescos son ciertamente un gesto dulce por parte de nuestros policías, lo que esto muestra es que siempre es bueno alertar a las autoridades/agencias relevantes cuando en situaciones de crisis. Esto es cuando uno tiene tiempo y oportunidad de hacerlo. Si bien los ciudadanos preocupados y útiles pueden aliviar ciertas situaciones, cuando uno tiene la oportunidad de llamar la atención autoridades para efectuar un rescate o para la ayuda necesaria. Aquí, era prudente que las personas atrapadas esperaban ayuda ya que la policía tenía la mano de obra y los medios para llevar a los niños de forma segura a la estación de policía.

El informe dijo que el nivel del agua era significativamente alto, por lo que sacar a los niños del autobús a la estación de policía puede ser un desafío para los laicos, por buena que sea la intención. Esta era una forma sabia de hacerlo. Por supuesto, hay momentos en que la intervención rápida es clave, pero hay momentos en que uno puede ayudar llamando a números de línea de ayuda o en espera de expertos. Cuando hay una opción, la ruta experta es una mejor opción simplemente debido a la capacitación que han tenido.

En cualquier caso, tales respuestas también fortalecen el fe ciudadana-policía y son enormemente tranquilizadores para los ciudadanos. Vea que uno al menos tiene conocimiento básico de los números de la línea de ayuda o las estaciones de policía más cercanas que uno puede abordar si es necesario. Más poder para tales respuestas.





