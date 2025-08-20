«Erupción,» La misteriosa película romántica de Pete OHS protagonizada por Charli xcxLena Góra y Jeremy O. Harrisha sido abordado por Aumentar En el período previo a su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto.

La compañía manejará las ventas internacionales en la película Buzzy, que está programada para inclinarse en la sección de la pieza central de Toronto. CAA Media Finance representa los derechos domésticos.

Ambientada en Polonia, «Erupcja» sigue a dos mujeres mientras complican sus vidas románticas. Nel (Góra) vive en Varsovia, donde trabaja en una florería. Cuando su amiga de la infancia Bethany (Charli XCX) viene a visitar un nuevo novio, estalla un volcán. El elenco es completado por Harris, Will Madden («Jethica») y Agata Trzebuchowska («Ida»). «Erupcja» es producido por OHS, Harris, Charli XCX, Luke Arreguin y Josh Godfrey.

«Estamos encantados de asociarnos nuevamente con Pete y el equipo en ‘Erupcja'», dijo Austin Kennedy, jefe de ventas de Magnify. «Charli y Lena ofrecen actuaciones magnéticas en esta historia fresca y audaz que establece a Pete como un cineasta visionario en el escenario global».

OHS anteriormente dirigió y produjo el aclamado sábado de terror de terror «Jethica», que se estrenó en SXSW en 2022, y la comedia «Love and Work» de Sundace Bound en 2024. También coescribió, produjo y filmó la aventura de fantasía de Albert Birney «Obex», que se estrenó en Sundance a principios de este año. Más recientemente, dirigió «La verdadera belleza de ser mordido por un tick», que debutó en SXSW este año.

«Las ventas cinematográficas finalmente parecen parecer muchas llamadas de zoom, por lo que estoy extremadamente agradecido con Austin y Phoebe en Magnify por ser humanos genuinamente agradables y es un placer trabajar con todas estas películas que estoy haciendo», dijo OHS, quien también elogió por mostrar su «cine independiente favorito estadounidense al mercado internacional, de ‘Tangerine’ a Navidad en el punto de la miller en Miller.»

Tras el éxito crítico y comercial de su sexto álbum «Brat», Charli XCX ha puesto su mirada en la conquista del mundo del cine. «Erupcja» es una de las muchas películas que el multi-hyfenato tiene en camino, incluida «100 Nights of Hero» de Julia Jackman, que se estrena en la Semana de los Críticos de Venecia; El próximo «sacrificio» de acción de acción de Romain Gavras; una nueva versión de «caras de la muerte»; «I Want Your Sex» de Gregg Araki junto a Olivia Wilde y Cooper Hoffman; «The Gallerist» de Cathy Yan con Natalie Portman y Jenna Ortega; su simulacro de estrella pop «The Moment» dirigida por el colaborador frecuente Aidan Zamiri; y el Siguiente película de Horror Auteur Takashi Miike.

En octubre, Variedad fue el primero en anunciar Ese «Erupcja» estaba en desarrollo. «Charli es una excelente actriz», dijo OHS en ese momento. «Ella es una intérprete. Entiende lo que es tener una cámara apuntada con ella. Entiende cómo transmitir las cosas a través de todas las diferentes formas en que nos comunicamos, ya sea con lenguaje corporal o su voz o sus expresiones faciales. Tenía una escena donde lloraba, sin ser preguntada, podría entregar todos los bienes. Es una actriz legítima».

«Erupcja» se une a la ocupada pizarra de Fall Fall de Magnify, que incluye «The Souffleur» de Gastó Solnicki, protagonizada por Willem Dafoe, que se estrenó para su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, y la armonía, Korine, produció «Barrio Triste», que fue seleccionada en Venecia, Toronto y Nueva York, entre otros. Los próximos títulos manejados por Magnify incluyen «The Blood Counces» de Ulrike Ottinger protagonizado por Isabelle Huppert; «Filipiñana», la función de debut de Rafael Manuel hizo en asociación con Film4; y «Hombres blancos celosos», una reimaginación de la expedición de Charles Darwin, actualmente en preproducción.