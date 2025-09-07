Erupciones de Monte Marapi, cenizas volcánicas estalló 1,200 metros sobre el pico

West Sumatra, Viva – Monte Marapi estalló con columna alta abu Observó aproximadamente 1.200 metros por encima del pico. Erupción Ocurre en el volcán en Agam Regency y Tanah Datar Regency, provincia de West Sumatra (West Sumatra) el domingo por la noche.

El Volcano Post (PGA) informó una columna de cenizas grises con una intensidad espesa inclinada hacia el noreste.

«Hubo una erupción a las 20:16 WIB. La erupción se registró en el sismograma con una amplitud máxima de 30.4 milímetros y una duración de aproximadamente 54 segundos», dijo el oficial PGA Mount Marapi Ahmad Rifandi en Padang, domingo 7 de septiembre de 2025.

En la actualidad, el Monte Marapi todavía está alerta o nivel II. El Centro de Mitigación de Volcanología y Desastres Geológicos (PVMBG) emitió una serie de recomendaciones, incluida la prohibición de la comunidad, los turistas o los visitantes en un radio de tres kilómetros del Centro de Actividad (Cráter Verbeek).

PVMBG también recordó la amenaza del potencial de lava fría, especialmente para las personas que viven a lo largo del río que fluyen desde la parte superior del volcán.

Erupción del Monte Marapi Foto : Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

Esta condición es principalmente cuando llueve o la temporada de lluvias. Luego, dijo, si había cenizas, se aconsejó a la gente que usara una máscara de nariz y cubierta bucal para evitar trastornos respiratorios.

PGA junto con PVMBG también continúa recordando la pila de material debido a la erupción volcánica que causó la aparición del flujo de agua y en cualquier momento el potencial de inundaciones de lava fría.

Esta condición no puede ignorarse porque es muy vulnerable y peligrosa, especialmente cuando llueve con alta intensidad. Lo más probable que sucediera fue la inundación de lava fría como los eventos del 11 de mayo de 2024 que reclamaban docenas de vidas. (Hormiga)