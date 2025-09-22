Erupción del Monte Semeru, se pidió a los residentes que estuvieran alerta a las nubes calientes y la lava

Java Oriental, Viva – Monte Semeru que está en la frontera de Lumajang y Malang Regency, Java Oriental (Java Oriental), nuevamente experimentó una erupción el lunes (22/09/2025) por la mañana. La erupción fue monitoreada con una altura de aproximadamente 700 metros sobre la parte superior de la montaña.

«Hubo una erupción del Monte Semeru a las 05.28 WIB con la altura de la columna de erupción que se observó a unos 700 metros por encima del pico o a 4,376 metros sobre el nivel del mar (MDPL)», dijo el Oficial de observación de Mount Semeru, Sigit Rian Alfian, en un informe escrito recibido en Lumajang. Reportado desde Antara, lunes (22/09/2025).

Sigit explicó, la columna de cenizas parecía blanca a gris con una intensidad gruesa, lo que condujo al suroeste y al oeste. Esta erupción también se registró en un sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y duró 139 segundos.



Erupción de Monte Semeru con una altura de 700 metros por encima del pico

Anteriormente, Semeru había estallado varias veces temprano. La primera erupción se registró en 00.54 WIB, aunque visualmente no se observó, la herramienta de sismógrafo registró una amplitud máxima de 22 mm con una duración de 182 segundos.

La siguiente erupción ocurrió a 02.43 WIB, con la columna de cenizas tan alta como 700 metros por encima del pico. Mientras que a 04.44 WIB, la erupción volvió a ocurrir con la altura de la columna de cenizas 500 metros o 4,176 metros sobre el nivel del mar.

«Se observó que la columna de cenizas era blanca a gris con una intensidad gruesa al suroeste. La erupción se registró en un sismógrafo con una amplitud máxima de 21 mm y una duración de 110 segundos», agregó Sigit.

Hasta ahora, el estado de Mount Semeru todavía está en el nivel II o alerta. El Centro de Mitigación de Volcanología y Desastres Geológicos (PVMBG) instó al público a no llevar a cabo actividades en el sector del sudeste, especialmente a lo largo de la visita del Kobokan hasta ocho kilómetros de la cumbre.

Fuera del radio, también se les pidió a los residentes que se mantuvieran alejados del área de 500 metros de la orilla del río a lo largo del Kobokan, porque todavía tiene el potencial de ser golpeado por nubes calientes y lava fluye hasta 13 kilómetros del cráter.

«También se aconseja a la comunidad que no se mueva dentro de un radio de tres kilómetros del cráter/pico del Monte Semeru, porque es propenso a los peligros de la piedra incandescente», dijo Sigit.

Agregó, los residentes deben permanecer atentos al potencial de las nubes calientes, las caídas de lava y la lava de la lluvia a lo largo del río y los valles que rebotan en la cumbre, especialmente en Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar y Besuk Sat. El flujo de lava potencial también puede aparecer en afluentes de Besuk Kobokan. (ENTRE)