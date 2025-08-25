Erupción de Monte Semeru de hasta 700 metros, PVMBG apeló a los residentes para que permanezcan alerta

Java del este, VIVA – Monte Semeru Erupciones de regreso el lunes por la mañana (8/25/2025) con una erupción que alcanza una altura de aproximadamente 700 metros por encima del pico. Se pide a los residentes que aumenten la vigilancia teniendo en cuenta que la actividad de montaña volcánica más alta en Java sigue siendo alta.

Leer también: Mount Semeru volvió a la erupción, la columna de cenizas era blanca a gris



«Hubo una erupción del Monte Semeru el lunes 25 de agosto de 2025, a las 06.00 WIB con la altura de la columna de erupción que se observa a unos 700 metros por encima del pico o a 4,376 metros por encima del nivel del mar (MDPL)», dijo el Oficial de observación de Mount Semeru, Sigit Rian Alfian en un informe escrito informado de Antara, el lunes (25/2025).

Según los informes, se observó que la columna de cenizas era blanca a gris con una intensidad gruesa que conduce al oeste. La erupción también se registró en un sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 116 segundos.

Leer también: Mount Semeru devolvió una erupción con tres explosiones tan altas como 800 metros por encima del pico





Erupción de Monte Semeru con una altura de 700 metros por encima del pico

La actividad sísmica de Mount Semeru en las últimas 24 horas es bastante significativa. Registrado 44 veces el terremoto de erupción con una amplitud de 10-22 mm y un terremoto de 54-183 segundos, cinco veces el terremoto, 14 ráfagas, un terremoto armónico y siete terremotos tectónicos remotos.

Leer también: Semeru regresó la erupción el lunes por la mañana, estallidos de cenizas volcánicas al sureste y sur



Aun así, el estado de Mount Semeru todavía está en el nivel de alerta o nivel II. El Centro de Mitigación de Volcanología y Desastres Geológicos (PVMBG) emitió una recomendación para que las personas no realicen ninguna actividad en el sector del sudeste, especialmente a lo largo de la visita del Kobokan hasta ocho kilómetros de la cima.

Fuera del radio, la actividad también está prohibida a una distancia de 500 metros de la orilla del río a lo largo de la visita, porque tiene el potencial de verse afectado por la expansión de las nubes calientes y el flujo de lava a una distancia de 13 kilómetros desde el pico.

«También se aconseja a la comunidad que no se mueva dentro de un radio de tres kilómetros del cráter/pico del Monte Semeru, porque es propenso a los peligros de la piedra incandescente», dijo Sigit.

Además, les recordó a los residentes que estuvieran conscientes del potencial de las nubes calientes, las caídas de lava y la lava de la lluvia a lo largo del río/valles que rebotaban en la cima de Semeru, especialmente visitando Kobokan, Besuk Bang, Besuk Twin, Besuk Sat, así como pequeños ríos que se convirtieron en niños de Kobokan. (ENTRE)