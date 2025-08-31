Ersa Mayori y Shahnaz han admitido haber enseñado a los niños en una era digital completa, así es como lo enfrentan

Yakarta, Viva – Educar niño En la era digital es un desafío para padre Hoy en día. Presentador A granel Tampoco niega que la era digital tenga desafíos más complejos.

«In the past, our parents were only focused on health, good education, being polite children. The focus was only on the real world. But now technological advances bring many opportunities but also many negative things,» Ersa said during the parenting seminar «Building the Foundation and Shaping Strong Children’s Character in the Digital Era, which was held by Muhammadiyah 5 SD Kebayoran Baru and the Committee in Sporthall Li-Ben School, Kebayoran, South Yakarta, South Yakarta Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Como orador, Shahnaz Haque En primer lugar, enfatizando la importancia de reconocer la capacidad de los niños.

«Entonces, nuestros hijos tienen un poder de captura diferente. Por ejemplo, su hermana puede ser el 10 por ciento de la capacidad, mientras que sus hermanos menores son del 30 por ciento», dijo.

Shahnaz continuó, las ondas cerebrales pueden recibir información o material durante 3 semanas o 21 días.

«Ahora, después de 21 días, hay 90 días más. Por lo tanto, un total de 111 días el niño puede digerir información», dijo Shahnaz.

Luego, dijo Shahnaz, una señal de cómo sabemos que los niños pueden entender que el material es el día 66.

«Si en el día 66, el niño no se queja significa que continúa. Pero si se queja, significa que no le gusta y no necesita continuar. Podemos encontrar otros materiales que le gusten», dijo Shahnaz.

Desde aquí, continuó Shahnaz, podemos ver qué o qué le gusta al niño.

«Por lo tanto, tenemos que encontrar el espíritu de nuestros hijos primero en qué campo. A partir de ahí, podemos aprovechar la tecnología que ahora está avanzada. Por ejemplo, a nuestros niños, como imágenes, podemos usar la tecnología o dibujar características que existen en los teléfonos inteligentes para que nuestros hijos puedan dominarla bien. Entonces, lo que debemos aprovechar la tecnología y lo que tenemos que monitorear o reducir las redes sociales», dijo Shahnaz.

El segundo e importante para compartir, Shahnaz dijo que los padres deben entender que hay 3 tipos de niños. El primero es visual, el segundo es el auditivo y el tercer kinesthetic.

«Así que también tenemos que conocer a nuestros hijos en cuyo tipo», dijo Shahnaz.

Esto importante es porque según Shahnaz puede hacer que nuestros hijos eviten el acoso cibernético.

«Con el tratamiento correcto podemos hacer que los niños se sientan más cómodos y evitar el acoso cibernético. Por ejemplo, los niños visuales prefieren ver o leer en lugar de escuchar. Sus propios errores en lugar de prohibir», explicó Shahnaz.

Por otro lado, Indah como presidente del comité de la Escuela Primaria Kebayoran Baru Muhammadiyah 5, dijo que esta actividad se celebró no solo como una forma de apoyo para los niños sino también para el padre de la madre.

«Por lo tanto, presentamos un seminario para construir la base y el carácter de este niño», agregó.

«Las actividades de crianza en la cooperación de escuelas y comités a las que asisten maestros, padres y también la comunidad son una forma de cooperación máxima de todas las partes en el contexto de dar a luz a la generación dorada», agregó el director de BPK. Ali Yusuf Syakir.