Erradicar las drogas, el contrabando y los juegos de azar en línea

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que había tres cosas que le pidieron que hiciera Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo cuando dirigió Indonesia por primera vez en octubre de 2024.

Así lo transmitió Prabowo durante su discurso en el evento de exterminio. drogas En el campo Bhayangkara, Cuartel General de la Policía Nacional, Sur de Yakarta, el miércoles 29 de octubre de 2025.

«En ese momento le transmití al Jefe de la Policía Nacional, ahora pongo la tarea principal de la policía sobre sus hombros. Le transmití esto al Jefe de la Policía Nacional, le pedí al Jefe de la Policía Nacional tres cosas», dijo Prabowo en su discurso.

Las tres cosas que Prabowo quiso decir fueron erradicar las drogas, contrabando Y juegos de azar en línea (judol).

Prabowo en esa ocasión también enfatizó que las drogas están destruyendo el futuro de la nación. Por ello, está decidido a erradicar el narcotráfico.

Además de eso, Prabowo también destacó el problema de la fuga presupuestaria y la riqueza estatal. Dijo que cualesquiera que sean los ideales de la nación, es imposible alcanzarlos si la riqueza no se controla y gestiona bien.

«La riqueza es como la sangre en un cuerpo. Si nuestra sangre se derrama, fluyen unos pocos cc, al final de los cuales el cuerpo humano muere», dijo.

«Un país es como un cuerpo y su sangre es riqueza, su sangre es un recurso que finalmente se convierte en dinero. Pero la fuente del dinero proviene de los recursos, si nuestros recursos se filtran, nuestra sangre se perderá si la perdemos continuamente, durante años, décadas, por supuesto que no es necesario ser inteligente, no es necesario un doctorado o al final fracasaremos como nación», concluyó Prabowo.