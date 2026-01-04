Por cuarta vez en la historia de la franquicia, el Halcones Marinos de Seattle se han asegurado el puesto número uno en la NFC. Todas las temporadas anteriores con un solo puesto (2005, 2013, 2014) han llevado a los Seahawks a aparecer en el Super Bowl.

El equipo ganó el puesto número uno y la NFC Oeste de manera dominante. Christian McCaffrey y el 49ers de San Francisco el sábado en una victoria por 13-3. Seattle La defensa fue asfixiante, ya que los 49ers reunieron sólo 173 yardas de ofensiva.

El sábado, los Seahawks demostraron por qué confían en su potencial carrera al Super Bowl gracias a su defensa. De acuerdo a Brian Nemhauser de Hawk Blogger en Twitter, los Seahawks terminarán la temporada regular como la defensa número uno en DVOA en el NFL.

Su dureza y físico estaban a la vista, reflejando a su entrenador en jefe, Mike Macdonald, y la cultura que les ha inculcado.

Construyendo una cultura ganadora

Cuando Mike Macdonald asumió el cargo de Halcones Marinos entrenador en jefe en 2024, seguía los pasos del mejor entrenador en la historia de los Seahawks, Pete Carroll. Los Seahawks, sin embargo, se habían convertido en un equipo perpetuamente al borde de los playoffs o de una salida temprana, y necesitaban una nueva voz para intentar ascender al siguiente nivel.

En su primera temporada como entrenador en jefe, Macdonald terminó 10-7, pero los Seahawks se perdieron los playoffs. Sin embargo, durante esa temporada, establecieron algo invaluable para el equipo este año: una cultura ganadora.

Los Seahawks terminaron la temporada 4-1, y eso se ha trasladado a esta temporada y es una razón importante por la que los Seahawks tienen un puesto, una semana de descanso y ventaja de local durante los playoffs de la NFC.

Linebacker estrella de los Seahawks Ernesto Jones IV le dio crédito a Macdonald por ser la razón por la que los Seahawks se encuentran en la posición ventajosa en la que se encuentran. Seahawks.com proporcionó la transcripción de jones elogio de Macdonald.

“W.e’e aquí hoy como número una semilla gracias a Mike. No sólo la forma en que él lo llama, sino la comunidad que el es edificio en ese vestuario,» dijo Jones. “Jugamos el uno para el otro. Luchamos el uno por el otro. he Como dije antes, llegamos a este punto y comenzó el año pasado. Todo comenzó con esos altibajos que tuvimos el año pasado cuando vine aquí. Comenzó entonces y pudimos retomarlo este año y justo sigue rodando.”

La cultura que Macdonald ha establecido con los Seahawks ha unido al equipo y lo ha hecho para que vengan a trabajar.

Diversión para ir a trabajar

A lo largo de la temporada, Mike Macdonald se ha centrado en afrontar cada partido tal como se presenta, en lugar de mirar demasiado hacia el futuro. Aún así, ahora que la temporada regular ha llegado a su fin y los Seahawks han logrado sus objetivos de la temporada regular, Macdonald está más dispuesto a reflexionar sobre la temporada.

Siguiendo el Halcones Marinos victoria sobre los 49ers, Macdonald, en su conferencia de prensa posterior al juego, habló de sentirse orgulloso de lo que el equipo ha logrado esta temporada. Seahawks.com tenía Macdonald’s reflexiones.

“I‘metro Realmente orgulloso de nuestro equipo. puedes escuchar a ellos ahí dentro—ellos amarnos unos a otros, hombre. Es Es muy divertido ir a trabajar todos los días y entrenar a este equipo.» dijo Macdonald. “Es Es un honor absoluto entrenar a estos muchachos. Acabo de hablar con AD en el avión. Yo estaba como, ‘I no quiero que esto termine.‘ En definitiva, el temporada va a terminar en algún momentopero yo justo quiero seguir adelante. Quiero hacer lo que sea que esto sea. Cada día ha sido una gran bendición y amo a estos muchachos..”

Los Seahawks están en una posición privilegiada para ganar su tercer Super Bowl en la historia de la franquicia, y si el equipo lo hace, Mike Macdonald y el ecosistema de ganar el es construido serán los culpables.