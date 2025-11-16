Milán, LARGA VIDA – selección noruega garantizó un lugar en el Mundial de 2026 tras lograr una sensacional victoria sobre selección italiana con un aplastante marcador de 4-1 en el partido de clasificación que se celebró en el Stadio Giuseppe Meazza, Milán, el lunes por la mañana WIB, 17 de noviembre de 2025. Este resultado marca el regreso de Noruega a la fase final de la Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

De hecho, Italia tomó la delantera gracias a un rápido gol de Francesco Pio Esposito en el minuto 11. Sin embargo, esta ventaja no duró mucho. Noruega respondió con disciplina, alta intensidad y efectividad en ataque, lo que fue difícil de superar para la zaga de Gli Azzurri.

El gol del empate llegó de Antonio Nusa en el minuto 63 tras aprovechar un espacio de tiro en el área de penalti. La situación cambió por completo entrando en los últimos 15 minutos cuando Erling Haaland furioso

El delantero del Manchester City marcó dos goles en apenas un minuto, en el 78 y 79 respectivamente, y puso el 3-1 en el marcador. Haaland ha vuelto a demostrar su condición de delantero más terrorífico del mundo con un récord de 55 goles en 48 partidos con Noruega.

Italia, que está intentando recuperarse, en realidad está cada vez más bajo presión. Noruega cerró el partido con un cuarto gol de Jørgen Strand Larsen en el tiempo de descuento (90+3′), asegurando una victoria por 4-1 y asegurando la primera posición del grupo. Las estadísticas del partido muestran que Italia tenía la ventaja en posesión del balón, pero Noruega fue mucho más efectiva a la hora de aprovechar las oportunidades y apareció más aguda en los momentos cruciales.

Esta victoria fue un duro golpe para Italia, que ahora debe pasar por los playoffs para mantener sus esperanzas de clasificarse para el Mundial. Por otro lado, el equipo de Ståle Solbakken celebró un logro histórico tras una espera de 28 años. La generación dorada de Noruega, formada por Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Strand Larsen, ahora está lista para asistir al evento más importante del fútbol mundial.

Para Haaland, esta extraordinaria actuación confirma aún más que el Mundial de 2026 será el escenario. Los medios internacionales dijeron que el mundo del fútbol «no estaba preparado» para enfrentarse a la máquina de goles de Noruega. Con el impulso y la calidad que han demostrado, Noruega ya no es sólo un caballo oscuro, sino una seria amenaza para los grandes equipos en la próxima Copa del Mundo.