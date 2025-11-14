Erling Haaland enojado, selección noruega 99% ¡clasificada para el Mundial 2026! Italia al límite

Jacarta – selección noruega estaba a punto de conseguir un billete para Copa del Mundo 2026 después de lograr una contundente victoria por 4-1 sobre Estonia en la Clasificación para el Mundial de la Zona Europea 2026, el martes por la mañana WIB.

En el partido disputado en Oslo, Noruega se mostró dominante y aseguró los tres puntos gracias a dos goles de Alexander Sørloth (50′, 52′) y dos goles Erling Haaland (56′, 62′). Estonia sólo pudo responder a través de Robi Saarma en el minuto 64.

Este resultado coloca a Noruega firmemente en la cima del Grupo I con un récord de 7 victorias en 7 partidos, sumando 21 puntos, así como una productividad de 33 goles y solo encajando 4 veces. Están tres puntos por delante de Italia, que ocupa el segundo lugar.

El 99 por ciento aprobó, Italia necesita un milagro

A falta de sólo un partido, las posibilidades de Noruega de no clasificarse son muy pequeñas. Matemáticamente, Haaland y sus amigos sólo pueden ser expulsados ​​de la primera posición si ocurre este escenario:

Italia venció a Noruega con una diferencia de 9 goles, o

Italia ganó con un amplio margen mientras perseguía la diferencia total de goles para superar a Noruega.

Moise Kean, jugador de la selección italiana.

Este escenario se considera casi imposible, considerando que el desempeño de Noruega es muy estable y sólo concedió cuatro goles a lo largo de la clasificación.

Los medios internacionales incluso llamaron a Noruega «casi clasificada», es decir, el 99 por ciento tenía asegurado un boleto para la ronda final.

Si se clasifica oficialmente, esta será la primera aparición de Noruega en la Copa del Mundo desde 1998.

selección italiana amenazó con tener que pasar por la ruta de los play-offs

Por otro lado, la posición de Italia está bajo gran presión. Como subcampeón temporal con 12 puntos, los Gli Azzurri todavía tienen posibilidades de clasificarse, pero el camino no es fácil.

Si no consiguen ganar el primer puesto, Italia tendrá que pasar a la segunda ronda (play-off de la UEFA), en la que 16 equipos competirán por los cuatro billetes restantes de la zona europea.

Con un desempeño inconsistente, el camino de Italia hacia la Copa del Mundo de 2026 claramente no será fácil.