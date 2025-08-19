Erin presentó una demanda de propiedad a Andre Taulany, el abogado descarga nuevos hechos

VIVA – El caos del hogar Andre Taulanán Y su esposa, Erin, regresó al público. Habiendo sido mencionado anteriormente solo la falta de comunicación, ahora se revelan diferentes hechos. El abogado de Andre, Fahmi Bachmid, dijo que la demanda presentada por Erin no era solo una cuestión de activos, sino que también reflejó su deseo de divorciarse.

En el documento de demanda propuesto, Erin exigió la distribución de 32 activos pertenecientes a Andre Taulany. Los activos incluyen 9 sectores de tierra y construcción, 13 bienes móviles, 2 acciones, 4 cuentas bancarias y 4 pólizas de seguro. La cantidad no es pequeña, porque incluye vivir con un valor de decenas de miles de millones de rupias. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Fachmi bachmid Foto : Instagram/fahmibachmid_advokat

Fahmi evaluó que el movimiento de Erin fue un contraataque contra Andre. Según él, la demanda reveló el otro lado de los problemas del hogar que no habían sido ampliamente conocidos.

En su declaración, Fahmi explicó la razón por la que su partido abrirá este tema al público. Quiere que los hijos de Andre sepan la realidad que enfrenta el padre.

«Entonces, si todo este tiempo no había nada, solo la falta de comunicación era una mentira.

También enfatizó, la demanda presentada por Erin no solo sorprendió al público, sino también a Andre. La razón, se dice que Andre no tiene objeción si debe haber una propiedad compartida, pero los pasos de Erin se consideran deshonestos.

«Hizo hincapié en que a Andre no le importa la distribución de los activos conjuntos. Pero, ¿por qué es deshonesto? Como asesor legal, Andre se enteró de esta demanda», concluyó.