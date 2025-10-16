¿Erin no se lleva bien con sus suegros y su familia extendida la razón por la que Andre Taulany Mantab se divorció?

VIVA – Llegan noticias impactantes del mundo del entretenimiento de Indonesia. Después de casi dos décadas de construir un hogar, André Taulany Se informa que ha solicitado el divorcio varias veces contra su esposa, Rien Wartia Trigina, o conocida familiarmente como Erin.

Lea también: ¡Viral! Comentarios cínicos de Erin Taulany sobre negarse a cuidar de sus suegros durante la Umrah: ¡Tus padres están enfermos allí!



Los documentos que circulan se cree que son el contenido de la demanda de divorcio de Andre a Erin, y su contenido es bastante sorprendente para el público. ¿Qué hay en la demanda de divorcio? Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



André Taulany y Rein Wartia Trigina

Lea también: Andre Taulany no pudo separarse de su esposa tres veces, ¿cuáles son las condiciones para el divorcio en el Islam?



En la carta, se afirmaba que el motivo del divorcio no era sólo una cuestión de discordia doméstica, sino también la mala relación de Erin con sus suegros y la familia extendida de Andre Taulany. De hecho, hubo acusaciones de que Erin a menudo se comportaba de manera descortés y decía palabras duras a los padres de Andre.

«Una vez, el peticionario había programado comprar boletos para ir en peregrinación Umrah a Tierra Santa con sus padres, sus hijos y el demandado. Sin embargo, el demandado canceló unilateralmente el viaje por varias razones, incluidas palabras sarcásticas al peticionario: ‘Más tarde, tus padres estarán enfermos allí, y me resultará difícil cuidar de tus padres'», se lee en el contenido de la demanda que circula, resubida por el Cuenta de Instagram @rumpi_gosip el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: André Taulany saluda el nuevo estatus de Bedu tras divorciarse de su esposa: ¡Felicitaciones, estamos en la misma oficina!



No sólo eso, también se afirmó que Erin reemplazó sus planes para la peregrinación Umrah con un viaje con su propia familia, a pesar de que todos los gastos de viaje todavía provenían del dinero de Andre.

«Luego, reemplace la peregrinación Umrah con las familias del demandado. Mientras tanto, todos los costos del viaje seguirán viniendo del dinero del peticionario», continuó.



André Taulany y Rein Wartia Trigina

El trato frío de Erin hacia la familia extendida de Andre también es un punto culminante importante.

«La parte demandada no puede posicionarse como la esposa del peticionario frente a la familia extensa del peticionario. La parte demandada no tiene una relación suficientemente buena con la familia del peticionario», se escribe en el contenido de la demanda.

Se dice que Andre suele venir solo a eventos familiares porque su esposa se muestra reacia a asistir. Esta condición hizo que su relación fuera cada vez más tensa.

«Incluso se puede decir que el demandado rara vez se comunica con la familia extendida del peticionario. Por lo tanto, a menudo el peticionario viene a los eventos de la familia extendida del peticionario, solo viene una persona y el demandado no viene porque es hostil a la familia extendida del peticionario», continúa el contenido de la demanda.