Erin Doyle se une al círculo de productores de ‘SNL’ de ‘SNL

NBC tiene las últimas semanas detalladas muchos cambios en «Saturday Night Live«Particularmente entre el elenco del programa. Pero uno de los cambios más importantes en el programa no ha sido revelado, hasta el estreno de la temporada 51 del programa.

Los créditos rodaron el domingo por la mañana después de un período de anfitrión de Bad Bunny revelaron la elevación del productor desde hace mucho tiempo Erin Doyle al escalón superior del personal de producción del programa. Doyle se une a dos «SNL«Stalwarts, Steve Higgins y Erik Kenward, en los niveles más altos de gestión de la serie, que sigue siendo producida por Lorne Michaels.

Una portavoz de NBC para el programa se negó a comentar sobre el nuevo papel de Doyle. Ni la red ni el programa han hecho anuncios sobre ningún cambio en el personal de producción.

Las responsabilidades generales de Doyle pueden no cambiar tanto. Después de unirse a «SNL» en 2009 como pasante y trabajar como uno de los muchos asistentes de Michaels, ha aumentado en las filas del programa. «Ella tiene una calidez palpable y, como Michaels, una habilidad especial para lidiar con personas famosas y famosas; también produce espectáculos para su compañía de producción, Broadway Video», según una reciente biografía de Michaels escrita por la editora de New Yorker Susan Morrison que se lanzó a principios de este año. Doyle «a veces funciona», como la conciencia del programa, Morrison escribió: «Marcando chistes que el público podría encontrar ofensivo».

Pero ella está subiendo a un nuevo nivel que no cambia mucho en «SNL». Kenward ha sido uno de los productores principales del programa desde 2011, habiéndose unido al programa en 2001 como escritor. Higgins, quien también aparece regularmente como acompañante de «The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon», ha estado con «SNL» desde 1995.