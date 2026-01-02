Erin alude a ser mantenida alejada de hipócritas y personas tóxicas, ¿sarcástica con Andre Taulany?

VIVA – No Rien Wartia Triginao mejor conocido como Irlandase ha convertido nuevamente en un tema de discusión pública. A partir de 2026, ex esposa André Taulany Sube declaraciones reflexivas y llenas de significado en las redes sociales. En la carga, Erin expresó su gratitud por el viaje de su vida a lo largo de 2025, incluidas declaraciones que tocaron a los hipócritas y las personas tóxicas.

La carga inmediatamente llamó la atención de los internautas. La razón es que Erin escribió una frase que se consideraba que implicaba una experiencia amarga en su relación personal en el pasado. Mucha gente empezó a especular, especialmente porque su divorcio de Andre Taulany se convirtió en un momento de emoción y controversia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En la carga, Erin escribió una expresión de oración y gratitud a Dios por todo lo que vivió a lo largo del 2025. Enfatizó que los planes de Dios son mucho más hermosos que los planes humanos.

«Querido Allah SWT sólo quiero decirte gracias por todo lo que has hecho por mí en 2025 ???????????? Resulta que es cierto que tu plan para mí es mucho más hermoso de lo que yo planeé», escribió Erin, citada desde su cuenta de Instagram el viernes 2 de enero de 2025.

La cosa no terminó ahí, Erin también dijo abiertamente que se sentía agradecida porque la mantenían alejada de personas que tenían una influencia negativa en su vida. Esta frase se convirtió entonces en el foco principal del público.

«Alhamdulillah, me mantuvieron alejado de hipócritas y personas tóxicas ✨ Me dieron abundantes bendiciones inesperadas, un final feliz, muchas victorias y me rodeé de buenos amigos, una madre que me apoyó y oró sinceramente por mí», escribió nuevamente.

También cerró su reflexión anual con el agradecimiento al 2025, tanto por las dulces como por las amargas experiencias vividas.

«Gracias 2025 por todo lo bueno, el mal momento, incluso la peor situación. Bendito sea mi 2026», tutupnya.

Aunque la carga generó varias especulaciones, hasta ahora Erin no ha dicho claramente a quién se refiere como persona hipócrita y tóxica. Sin embargo, algunos internautas la vincularon con su exmarido, André Taulany, considerando que los antecedentes de su separación habían llamado bastante la atención del público.