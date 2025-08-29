Erin admitió que todavía quería mejorar la comunicación con Andre Taulany

Viernes 29 de agosto de 2025 – 11:00 Wib
VIVA – Hogar de la pareja de celebridades Andre Taulanán Y Rien Wartia Trigina o Erin regresaron a la atención pública. No por las noticias de divorcio exitosas, sino por la demanda de divorcio presentada por Andre por tercera vez fue rechazada por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el 25 de agosto de 2025.
En medio de esta situación, Erin mostró una actitud impactante de muchas partes. En lugar de renunciar a la presión, enfatizó que todavía quería solucionar el problema de la comunicación con su esposo para que su relación pudiera ser armoniosa. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.
Leer también:
A diferencia del Lightning Arhan-Azizah, la demanda de divorcio de Andre Taulany a Erin fue nuevamente rechazada
El abogado de Erin, Firman Pangaribuan, dijo que su cliente todavía tenía una gran esperanza en el hogar de que había vivido casi dos décadas. Según él, el problema que ha ocurrido hasta ahora no es una razón para separarse, sino la oportunidad de mejorarse.
«La Sra. Erin dijo que su esposo era muy bueno. También enfatizó que no quería divorciarse. En este momento, la Sra. Erin quiere solucionar cuál es su problema hasta ahora, a saber, la comunicación», dijo Firman al equipo de medios.
Además del deseo de mejorar la comunicación, hay otras razones que hacen que Erin Teguh defienda su hogar, que se debe a sus tres hijos. Firman agregó que los niños realmente esperan que ambos padres puedan permanecer juntos.
«Los niños transmiten expresamente, quieren que Papi sea feliz, haga las paces y se unan. Sí, quieren tener una familia pacífica y llena de alegría y felicidad», explicó.
¡Reveló! Esta es la razón por la que Erin Taulany sobrevivió y rechazó el divorcio de Andre
Se reveló que la razón por la que Erin Taulany no quería divorciarse de Andre a pesar de que había sido demandado tres veces. En aras de los niños, el amor y la comunicación, Erin todavía sobrevivió para mantener el hogar.
Viva.co.id
29 de agosto de 2025