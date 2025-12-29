Eriksen amordazó la boca de Rubén Amorim: ¡No expongan la desgracia de MU!

VIVA – Ex mediocampista manchester unido, Christian Eriksenfinalmente abrió la voz respecto a la polémica declaración Rubén Amorim la última temporada. Los comentarios del técnico calificando a su plantilla como «el peor equipo de la historia del Manchester United» aparentemente dejaron una impresión negativa en el vestuario.

Lea también: Las emotivas palabras de Pogba para Ronaldo



Ruben Amorim ha estado frecuentemente en el centro de atención desde que se hizo cargo del Manchester United en noviembre de 2024, reemplazando a Erik ten Hag. En sus 14 meses de liderazgo en Old TraffordAmorim es conocido por atreverse a hacer declaraciones duras en ruedas de prensa.

Actualmente, los Red Devils ocupan el sexto lugar en la clasificación de la Premier League después de 18 partidos. Una estrecha victoria por 1-0 sobre el Newcastle United en el Boxing Day alivió ligeramente la presión que sigue acompañando a Amorim.

Lea también: Bruno Fernandes revela el mediocampista de sus sueños en MU, resulta ser jugador del Everton



Sin embargo, la gran presión no puede separarse del pobre historial del United bajo su dirección. De un total de 61 partidos, Amorim sufrió 21 derrotas. la temporada pasada, EN Cayó al puesto 15 en la Premier League y no pudo ganar un trofeo después de perder ante el Tottenham Hotspur en la final de la Europa League.

En medio de este período difícil, Amorim sorprendió al público con sus declaraciones del pasado mes de enero. “Somos el peor equipo, quizás, en la historia del Manchester United”, dijo en ese momento.

Lea también: Ruben Amorim ‘traiciona’ su propia filosofía, el Manchester United irrumpe en el Top 5 tras vencer al Newcastle



Estos comentarios provocaron críticas generalizadas, no sólo de los aficionados y observadores, sino también dentro del equipo. Eriksen admitió que la declaración de Amorim no ayudó a la situación de los jugadores.

«Eso no ayuda en absoluto», dijo Eriksen en una entrevista con el Sunday Times, citado por ESPN.

«Hay cosas que deberían decirse internamente, no externamente. Decir eso al público sólo añade presión y da una mala etiqueta a los jugadores que realmente han hecho lo mejor que pueden», continuó el centrocampista danés.

Eriksen también destacó que esta declaración sólo provocó una nueva conmoción. «Para nosotros fue como, ‘Oh, aquí vamos de nuevo. Otro gran título'», dijo.

En su última temporada con el Manchester United, Eriksen participó en 35 partidos. Su contrato expira al final de la temporada 2024/25 y abandonó oficialmente Old Trafford en mayo pasado.

El último partido de Eriksen con MU fue contra el Aston Villa. Terminó su carrera de manera dulce después de anotar un penalti en la victoria por 2-0.