Erika Kirk reacciona después de que Oregon Ducks aturde a Penn State en doble tiempo extra

El Oregon Ducks‘Gana sobre el Penn State Nittany Lions En la semana 5 de fútbol universitario fue especial por muchas razones. Pero para Erika Kirk, esposa del difunto activista político Charlie Kirk, puede haber significado un poco más.

Poco después de que el juego concluyó entre los Ducks y Nittany Lions, Erika publicó tres palabras simples en X: «¡Let’s Go Ducks!», Seguido de un pato y emojis de bandera estadounidense.

Charlie era un ávido fanático de los Ducks y siguió al equipo por algún tiempo. Originalmente iba a asistir al juego el 27 de septiembre antes de su asesinato el 10 de septiembre.

«Dios mío, ¿amaba a los patos de Oregón?» Erika dijo el 12 de septiembre. «Él quisiera que diga ‘Ve a los patos’, así que tengo que hacerlo desde que juegan el sábado. Así que ve a los patos».

Clay Travis de Outkick También reconocido poco después de la muerte de Charlie su amor por el fútbol universitario.

«No hablé mucho sobre política con Charlie Kirk, hablamos sobre el fútbol universitario», escribió Travis. «Era fanático de los Monster Oregon Ducks, los amaba, construyó sus eventos en sus horarios de juego. Espero que hagas que el equipo conozca a Dan Lanning y espero que hagan algo para honrarlo».

El punto de inflexión de Charlie Kirk, USA, entregó camisas antes de Oregon-Penn State

Días antes del enfrentamiento top 10 entre el No. 6 Oregon y el No. 3 Penn State, Turning Point USA, fundado por Charlie Kirk, anunció que darían 5.000 camisas «Freedom» En el estacionamiento del estadio Beaver, el mismo Charlie, de 31 años, llevaba su muerte.

La participación fue rotunda y, según los informes, se extendió una milla de largo, según el influyente conservador Benny Johnson.

Esto es una locura: la línea para obtener una camisa de Charlie Kirk ‘Freedom’ se extiende por una milla en Penn State hoy. Mira esto. Simplemente increíble, ¡mira esto! pic.twitter.com/zsblzktkw1 – Benny Johnson (@bennyjohnson) 27 de septiembre de 2025

«Este fue un juego al que asistiría Charlie Kirk. Charlie Kirk ama a Oregon, pero también tiene un montón de fanáticos en Penn State y ha hecho grandes eventos allí». Johnson dijo.

Una ventaja adicional a las camisas fue que eran blancos, lo que era apropiado teniendo en cuenta que Penn State sacó el juego «White Out» contra los Ducks.

Oregon Ducks Top Penn State en thriller de doble tiempo extra

Oregon coronó una noche emocional con una victoria de 30-24 en tiempo extra doble, sobreviviendo al No. 3 Penn State frente a 111,000 en el Beaver Stadium. Los Ducks controlaron gran parte de la segunda mitad, construyendo una ventaja de dos puntajes detrás de touchdowns de Dierre Hill Jr. y Jordan Davison.

Pero Drew Allar y el receptor Devonte Ross casi trajeron a Penn State hasta el final. Ross llevó un puntaje de 35 yardas y luego una captura de 7 yardas con 30 segundos restantes para empatar el juego y forzar tiempo extra.

Después de intercambiar touchdowns en el primer tiempo extra, Oregon volvió a atacar cuando el mariscal de campo Dante Moore golpeó a Jamari Johnson desde 25 yardas. Una jugada después, la intercepción de Dillon Thieneman sobre el mariscal de campo de los Nittany Lions, Drew Allar, terminó, dando a los Ducks su victoria 23 de temporada regular consecutiva y enviándolos a 5-0 en la temporada.

Penn State cayó a 3-1, con los cantos de «Fire Franklin!» Haciéndose eco de la frustración de otra oportunidad perdida contra un enemigo top 10.

Donde los Nittany Lions caigan en la próxima encuesta de AP serán interesantes, al igual que el aumento de los Ducks.