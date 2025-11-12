Erika Ishii sobre Attsui Reveal, tutorial del juego

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene importantes spoilers de “Ghost of Yōtei”, lanzado el 2 de octubre desde Estación de juegos‘s Sucker Punch Producciones.

Erika Ishiri pasó por múltiples secuencias de batalla y escenas cinematográficas físicamente exigentes durante su tiempo como actor principal de voz y captura de movimiento en la secuela de “Ghost of Tsushima” de Sucker Punch Productions, “Ghost of Yōtei”.

Pero una de las partes más exigentes del papel fue en realidad una escena llena de diálogos en el juego en la que su personaje, Atsu (también conocido como el Fantasma de Yōtei), descubre que su hermano presuntamente muerto, Jubei, estaba vivo y bien y resultó ser el samurái con el que actualmente se estaba asociando a regañadientes.

Interpretado por el prolífico videojuego Noshir Dalal (“Red Dead Redemption 2, “Marvel’s Spider-Man 2”, “Star Wars Jedi: Survivor”), Jubei es un personaje clave en el videojuego de PlayStation centrado en la misión de Atsu de vengar a su familia durante el comienzo del período Edo de Japón en el siglo XVII.

«Fue mi primera escena con Noshir. Es una escena sustanciosa y jugosa, pero tener una escena de reunión jugosa y sustanciosa con un actor tal vez un mes después de haber sido elegido normalmente es muy difícil de entender», dijo Ishii durante una entrevista reciente con Variedad. «Pero simplemente hubo una química inmediata entre hermanos allí, y también el distanciamiento de los hermanos se prestó a este sentimiento de redescubrimiento que tuvimos en esta escena».

Ishii reveló que la versión de la escena incluida en el juego, que fue lanzado para PlayStation el 2 de octubre, fue una actuación de «elección del actor» de Ishii y Dalal.

“Así que Nate Fox, el director creativo del juego, nuestro intrépido líder, dirige todas las escenas, las Clase A. Y hará un par de tomas, conseguiremos una que sea buena y que nos guste, y luego dirá, ‘elección del actor’. Y eso significa que simplemente tenemos rienda suelta para experimentar, hacer un movimiento o hacer algo inesperado y, con frecuencia, esas serían las tomas que seguirían. Y este es uno de ellos”.

Después de un minuto de esforzarse por no ahogarse con la escena cinematográfica fundamental del juego, Ishii nota lo «alegre» que fue en realidad el proceso de filmación.

«Noshir es realmente fenomenal en esto», dijo Ishii. «Y solo pensar en lo divertido que fue, fue un rodaje tan alegre de principio a fin. Y aunque a Atsu le suceden cosas realmente complicadas y perturbadoras, y hubo días en el set en los que un oso me atacaba, me lanzaban por la habitación con un cañón o me apuñalaban en el hombro, fue muy divertido. Fue muy divertido».

Ishii es el primer actor que aparece en VariedadLa nueva serie de entrevistas, “Variety Plays”, que utiliza un recorrido por el juego y un formato de preguntas y respuestas en vivo. Durante la entrevista, Ishii mostró sus habilidades de jugador mientras respondía preguntas sobre la realización de “Yōtei” (¡el compañero lobo de Atsu fue llamado “Bluey” durante toda la producción!), así como sus juegos favoritos de todos los tiempos y su último trabajo para el transmisor de comedia Dropout.

Mirar VariedadLa entrevista completa con Ishii mientras reproduce “Ghost of Yōtei” en el vídeo a continuación. La parte de revelación de Jubei comienza alrededor de los 14 minutos.