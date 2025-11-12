Erika Carlina sigue guarda silencio sobre su ruptura con DJ Bravy

VIVA – Relación romántica entre Erika Carlina Y DJ Bravy terminó oficialmente, pero hasta ahora la celebridad aún opta por guardar silencio sobre el final de su relación. Mientras tanto, DJ Bravy ya había dado una aclaración a través de una transmisión en vivo en su red social Instagram y confirmó que ambos se habían separado.

En su explicación, Bravy admitió que su relación terminó el 1 de noviembre de 2025. También enfatizó que los planes de boda que habían sido ampliamente discutidos ahora fueron cancelados. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

DJ Brave y Erika Carlina. Foto : Instagram @bravyson.vconk

«Erika y yo rompimos. De hecho, rompimos el 1 de noviembre», dijo DJ Bravy, citado el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Bravy también admitió que el tema de un romance en el que enviaba mensajes privados a otra mujer era cierto y fue uno de los detonantes del fin de la relación.

«Por qué la ruptura, ya sabes lo que fue por la ruptura. Por la mujer a la que le envié un DM el 9 de julio», concluyó.

Mientras el DJ hablaba, Erika optó por permanecer en silencio. Según observaciones en su cuenta personal de Instagram, parece concentrado en pasar tiempo con su hijo, Andrew Raxy Neil, fruto de su relación con DJ Panda. No hay declaraciones ni publicaciones que mencionen su separación de Bravy.

Curiosamente, esta noticia generó una ola de comentarios por parte de los internautas. Muchos esperan que Erika pueda retomar su relación con DJ Panda. La columna de comentarios en las redes sociales se llenó de esperanzas de los fanáticos.

«Simplemente regresa con papá @djpanda_official Andrew definitivamente estará feliz».

«Ya no puedo reconciliarme con el papá de Enduw, ¿verdad hermana Er? @eri.carl @djpanda_official».

«Vuelve con DJ Panda, nosotros».

Aunque siguen circulando diversas especulaciones, Erika no parece querer hablar de su relación con Bravy. Prefiere centrarse en su pequeña vida familiar y personal.