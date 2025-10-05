Erika Carlina fue propuesta oficialmente por DJ Bravy en el escenario Synchronize Fest 2025

VIVA – Buenas noticias nuevamente colorear el mundo del entretenimiento en el país. Después de que el público fue hecho una escena por la propuesta de El Rumi a Syifa Hadju en Suiza, ahora es el turno de las otras parejas que están en el centro de atención, Erika Carlina Y DJ Bravy.

El momento romántico ocurrió inesperadamente en medio de la emoción del Synchronize Fest 2025, precisamente en el tercer día de la gran música, en la etapa del distrito. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Erika Carlina y DJ Bravy

Después de su aparición, DJ Valiente De repente se arrodilló ante Erika Carlina. La atmósfera cambió inmediatamente la emoción cuando Bravy sacó el ring y dijo su intención de proponerle matrimonio a su amante frente a miles de espectadores que llenaron el área del festival.

Sin dudarlo, Erika respondió «quiere» acompañado de vítores animados de la audiencia. Aplausos, felices vítores y gritos de felicitaciones que hacen eco en toda el área del escenario. Después de eso, Bravy puso el anillo de aplicación en el dedo de Erika, luego ambos se abrazaron.

El dulce momento también se subió en la cuenta oficial @SynChronizeFest en Instagram. En el video cargado, está claro cómo la atmósfera del escenario se convirtió en un mar de emociones, entre felicidad, emoción y asombrado por el coraje de Bravy para aplicarse en un magnífico escenario.

No tardó mucho, la carga se inundó inmediatamente con comentarios y oraciones de fanáticos y ciudadanos. Muchos felicitaron y oraron por la relación entre los dos para durar al pasillo.

«Feliz BGT espero que todo se lance».

«Feliz @eri.carl y @bravyson.vconk pueden lanzarse».

«Finalmente MBA errrr».

«Realmente haz que la Tierra Gonjan Ganjing y Yee, Yee, por cierto, los felicitan».