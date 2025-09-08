Países Bajos, Viva – Después de decidir separarse con Joseph Oosting el 1 de septiembre de 2025, FC Twente Ahora buscando un nuevo entrenador. Dos grandes nombres aparecen inmediatamente a la superficie: Erik Ten Hag Y Mark van Bommel.

Este rumor hace que el futuro del defensor Equipo nacional indonesio, Mees HilgersParticipe en la conversación. Se dice que Hilgers, que todavía están obligados por contratos con Twente hasta 2026, están en una encrucijada: sobreviven esperando un nuevo proyecto con un nuevo entrenador o deja un desafío en otro club.

El nombre Ten Hag es claramente el foco de atención. Se sabe que los ex entrenadores de Ajax y Manchester United pueden construir un equipo con la filosofía de atacar juegos y el desarrollo de jugadores jóvenes. Si realmente te unes, Hilgers tiene el potencial de ser una parte importante de un gran proyecto de diez hag en el De Grolsch Veste.

Sin embargo, la opción de salida también permanece abierta. Con un valor de mercado de más de RP112 mil millones, Hilgers se convirtió en el objetivo de varios clubes europeos. La decisión del nuevo entrenador será muy decisivo, ya sea que se sienta cómodo con Twete ​​o elija abrir una nueva hoja.

Para el público indonesio, el futuro de Hilgers no solo es una cuestión del club, sino que también se relaciona con sus oportunidades para defender al equipo nacional de Indonesia y convertirse en un pilar del equipo de Partick Kluivert. Por lo tanto, la noticia sobre quién será el próximo entrenador Twent se espera con entusiasmo.