Erik Poppe establece el lanzamiento de ‘Bad Moon Rising’ recogido por Reinvent

Cineasta noruego aclamado internacionalmente Erik Poppe («Utoya- 22 de julio», «Quisling», «1,000 veces buenas noches») ha comenzado a filmar en Noruega el drama de la relación «Bad Moon Rising» (título de trabajo), basado en el único guión original del ganador del Premio Nobel de 2023 en la literatura Jon Fosse.

«Jon es un gran nombre en los Estados Unidos, Japón y Europa. Es emocionante trabajar con él y mi productor habitual en Paradoja [Finn Gjerdrum] y SF Studios«, Dijo Poppe Variedad.

La historia se convierte en una pareja en sus treinta años, Asle y Gerd, que viven con su hijo en una pequeña ciudad costera, el oeste de Noruega. Durante un tiempo, su relación es perfecta, pero pronto como el marinero se siente inquieto, atraído por la llamada del mar, dejando a Gerd solo con su hijo en el pueblo. Las grietas comienzan a aparecer en su relación, probadas por la distancia.

«Me sorprendió cuando leí el guión de Jon por primera vez», dijo Poppe. “Es un fosse típico en cada línea, pero al mismo tiempo, más abierto y acogedor que partes de su [literary] drama.» Para el cineasta, el desafío aquí radica en «transmitir a los no dicho, cuando el lenguaje cesa gradualmente entre personas que están cerca ellas; Cómo crear una experiencia cinematográfica fuerte y seductora de silencio, miradas y pausas «.

En los roles del título, como Asle y Gerd, hay dos recién llegados relativos en el escenario internacional: Leo de la Nuez, que apareció en el comedero romántico de NRK «For Evy & Always» y «Borregirigners» de HBO, y la actriz de Theate Kristi-Helene Engberg, visto en «War Sailor» de Gunnar Vikene.

«Leo y Kristi-Helene son jóvenes y relativamente desconocidos para un público más amplio, pero son enormes talentos que he seguido con interés con el tiempo», dijo Poppe. «A través de su enfoque sensible pero sabio de la visión del mundo de Jon Fosse, sacan una naturalidad en el ritmo y los diálogos que abrirán el drama de Fosse a aún más personas».

Otro elemento crucial para el director de «The Emigrants», es el escenario dramático del Hardangerfjord, el quinto fiordo más largo del mundo, y «el paisaje azotado por el viento de Stadlandet [Western Norway] que se convierten en un personaje en sí mismos. No como una postal, sino como un telón de fondo brutalmente hermoso para una historia íntima y universal «, observó Poppe.

La película está siendo producida por el antiguo socio de Poppe, Finn Gjerdrum, para la paradoja de Banner Norwegian de SF Studios, con respaldo del Norwegian Film Institute, Zefyr Media Fund, Film I Väst, Nordisk Film & TV Fond e Historyline. SF Studios, que posee los derechos nórdicos, lanzará la película en 2026.

Reinventar International maneja las ventas mundiales.

«Estamos increíblemente orgullosos de representar a ‘Bad Moon Rising’ en el escenario internacional. Erik Poppe es una de las voces más distintivas en el cine escandinavo, y esta nueva película subraya su ambición y arte. Es una historia poderosa y globalmente relevante que creemos que resonará firmemente con audiencias y compradores», dijo el director de ventas y marketing de Reinvent y marketing Helene.

La película anterior de Poppe, «Quisling-the Final Days», sobre el infame primer ministro noruego y colaborador nazi Vidkun Quisling, fue vendido por Reinvent a múltiples territorios, incluidos Estados Unidos, Canadá, Benelux y Australia.