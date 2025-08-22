Erik Menéndez negó la libertad condicional: la junta cita rehabilitación incompleta

Un panel de audiencia el jueves negó la libertad condicional por Erik MenéndezDescubriendo que tiene más trabajo que hacer para rehabilitarse antes de poder ser liberado de la prisión.

El panel de dos personas reconoció que Menéndez ha hecho buenas obras tras las rejas, pero también declaró que estaban preocupados por una larga lista de violaciones de reglas. Puede volver a aplicar en tres años.

«Esa capacidad de mostrar una cara, pero ser otra cosa, nos preocupa», dijo el comisionado Robert Barton. «Puedes crecer y madurar de alguna manera, pero tener puntos ciegos en otras áreas».

Menéndez estuvo en libertad condicional por primera vez desde que él y su hermano, Lyle, mató a sus padres en su casa en Beverly Hills en 1989. Lyle Menéndez debe su audiencia en libertad condicional el viernes.

Los miembros de la familia de los hermanos Menéndez han pasado años llamando a su liberación. Un portavoz de la familia dijo el miércoles que eran «cautelosamente optimistas» de que la junta de libertad condicional vería que los hermanos han sido reformados.

Erik Menéndez ofreció una disculpa por matar a sus padres, José y Kitty, diciendo que los asesinatos han infligido trauma a su familia que perdurará durante generaciones.

«Solo quiero que mi familia entienda que lamento tan inimaginablemente lo que les he puesto desde el 20 de agosto de 1989 hasta el día de hoy», dijo. «Esto debería ser sobre ellos. Se trata de ellos y si alguna vez tengo la oportunidad de libertad, quiero que la curación sea sobre ellos».

La junta de libertad condicional evalúa si los reclusos que son elegibles representan un riesgo para la sociedad si se libera. El abogado de libertad condicional de Menéndez, Heidi Rummel, hizo el caso de que no lo hace.

«El Sr. Menéndez está tan lejos de la persona que era cuando cometió este crimen», dijo.

El fiscal Habib Balian argumentó que Menéndez decía lo que pensaba que la junta de libertad condicional quiere escuchar, pero que continúa persiguiendo una «falsa narrativa de defensa personal» sobre los crímenes.

«Está en el camino. Todavía no está allí», dijo Balian. «No está reformado. Todavía es un riesgo irrazonable para la sociedad».

Durante la audiencia, Barton pasó por una larga lista de violaciones de la prisión, socavando el argumento de la defensa de que los hermanos han sido «reclusos modelo».

Barton citó peleas con otros reclusos, posesión de teléfonos celulares ilícitos, consumo de drogas y alcohol, una huelga de hambre y participación en un esquema de fraude fiscal en asociación con una pandilla de prisión.

«Muchas de estas cosas en las que estás involucrado, no vas al siguiente nivel para pensar en cuáles son las consecuencias», dijo Barton.

Menéndez se disculpó por las violaciones, diciendo que acordó «1000%» con las críticas de los comisionados.

También trató de explicar su conducta. Menéndez dijo que había «aprovechado la oportunidad» de participar en el esquema de fraude fiscal, que no se explicó por completo, ya que le dio protección contra la pandilla.

«Era un patio extremadamente violento que estaba tratando de sobrevivir», dijo.

También dijo que usar drogas y cooperar con la pandilla «me hizo sentir feo y sucio». Dijo que se comprometió en octubre de 2013 a dejar de usar drogas y comenzar a vivir con un «propósito diferente».

«Me pregunté: ‘¿Quién quiero ser cuando muera?'», Dijo. «Creo que me enfrentaré a un tablero de libertad condicional diferente cuando muera».

Los comisionados parecían particularmente centrados en su uso de teléfonos celulares, que continuaron tan recientemente como en enero pasado. Menéndez dijo que pagó $ 1,000 por teléfono, y lo usaría para conectarse con su esposa, ver YouTube y pornografía, y vigilar su caso. Dijo que prefería el teléfono celular al teléfono de la cárcel porque los funcionarios de la prisión no podían escuchar.

«Lo que obtuve en términos del teléfono y mi conexión con el mundo exterior fue mucho mayor que las consecuencias de que me atraparan con el teléfono», dijo. «Realmente me volví adicto a los teléfonos. Estás haciendo la vida sin [parole]Esto no está dañando realmente a nadie «.

Fue solo en noviembre de 2024 que se dio cuenta de que tenía una posibilidad real de ser liberado. En ese momento se dio cuenta de que las violaciones telefónicas significaban que estaba «destruyendo mi vida» arriesgando la negación de la libertad condicional. Dijo que desde entonces había tomado una clase sobre pensamiento criminal y había venido a ver que los teléfonos tienen un efecto corrupto en la prisión.

Los comisionados también pasaron por los detalles de los asesinatos, preguntando a Menéndez sobre su estado mental y por qué los hermanos eligieron matar a sus padres en lugar de huir de la situación. Menéndez aludió a una historia de abuso sexual, aunque se le impidió entrar en gran detalle.

«Es difícil transmitir lo aterrador que era mi padre», dijo. «Cuando miro hacia atrás a la persona que era entonces, y lo que creía sobre el mundo y mis padres, huir era inconcebible. Huir significaba la muerte».

Barton preguntó si Menéndez creía que «cualquier parte de esto» era defensa propia. Él dijo: «No», aunque su abogado se opuso a la pregunta. Más tarde, Menéndez dijo que temía que su padre estuviera a punto de violarlo esa noche.

Barton también preguntó por qué mató a su madre. Menéndez respondió una vez que se dio cuenta de que su madre sabía sobre el abuso, había venido a ver que ella estaba unida con su padre.

«Esa noche los vi como una sola persona», dijo.

Barton cortó a Menéndez en un momento cuando comenzó a discutir el abuso sexual.

«El propósito de esta audiencia no es volver a intentar este caso», dijo. «Tampoco tiene el propósito de esta audiencia poner a sus padres en juicio».

La audiencia de libertad condicional se celebró de forma remota a través de equipos de Microsoft. Un reportero de la piscina, James Queally de Los Angeles Times, vio la audiencia y emitió informes a los medios de comunicación.

El juez Michael Jesic resentenció a los hermanos en mayo a 50 años de cadena perpetua, dándoles la oportunidad de buscar libertad condicional. La decisión se produjo ocho meses después de que George Gascón, el ex fiscal de distrito de Los Ángeles, solicitó al tribunal que los resentiera, diciendo que merecían una oportunidad de libertad.

El caso de Menéndez resurgió en la conciencia pública el año pasado después del estreno de la popular serie dramática de Netflix, «»Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez. «