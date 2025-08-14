Erick Thohir y Nova Arianto Reunión 4 Mata, esta es una estrategia hacia Qatar

VIVA – Presidente de PSSI, Erick thohirse tomó el tiempo para conocer al entrenador Equipo nacional Indonesia U-17, Nova AriantoEn el medio de la Copa de Independencia de 2025 en Deli Serdang, North Sumatra.

Esta reunión no fue solo una amistad, sino que discutió una importante agenda antes de la Copa Mundial Sub-17 2025 en Qatar.

Erick estuvo presente inmediatamente viendo el partido inaugural de Garuda Muda en la Copa de Independencia, el martes 12 de agosto de 2025, cuando atrajeron 2-2 contra Tayikistán U-17.

A través de su cuenta personal de Instagram, @erickthohir, jueves (14/04/2025), Erick reveló los detalles de la reunión.

«Antes de regresar a Yakarta, conocí al entrenador Equipo nacional indonesio U-17, entrenador Nova Arianto en Medan «, escribió Erick.

La reunión discutió el programa continuo del Equipo Nacional Sub-17 después de la Copa de Independencia, en preparación para la Copa Mundial Sub-17 que se llevará a cabo el 3-27 de noviembre de 2025 en Qatar.

«Discutir el Programa del Equipo Nacional Sub-17 de Indonesia después de la Copa de Independencia 2025 para dirigirse a la Copa Mundial Sub-17 2025», explicó.

Uno de los focos de la discusión es el plan de juicio internacional. Erick afirmó que Garuda Muda debe llevar a cabo una serie de partidos contra equipos extranjeros para perfeccionar lo mental y la calidad del juego.

«Incluyendo el plan de prueba que será llevado a cabo por el equipo nacional U-17 indonesio con varios equipos en el extranjero en preparación para la Copa Mundial Sub-17 2025 en noviembre de 2025», dijo.

Nova ha preparado nueve partidos de prueba, incluidos tres que tuvieron lugar en la Copa de Independencia 2025.

No solo eso, Erick y Nova también discutieron los resultados de búsqueda de talentos realizados por el jefe de exploración de PSSI, Simon Tahamata. Se dice que algunos nombres tienen el potencial de fortalecer el equipo nacional de grupos de edad a equipos nacionales superiores.

«También discutimos al jugador de exploración de Simon Tahamata, que tiene el potencial de fortalecer el equipo nacional indonesio del grupo de edad actual y el senior en el futuro», escribió Erick.