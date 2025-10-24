Erick Thohir y Anindya Bakrie trabajan juntos para construir una hoja de ruta acuática para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Jacarta – Ministro de Juventud y Deportes (Ministro de Juventud y Deportes) Erick Thohir junto con el Presidente General de la Junta Ejecutiva Acuático Indonesia (PB AI) Anindya Bakrie acordó construir hoja de ruta desarrollo de los deportes acuáticos hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Erick dijo que actualmente el Ministerio de Juventud y Deportes prepara una hoja de ruta o hoja de ruta para 17 deportes destacados que tienen potencial para aportar medallas en eventos internacionales. Tres de ellos son deportes madre: la natación, la gimnasia y el atletismo.

«De hecho, actualmente estamos haciendo una hoja de ruta con respecto a los deportes líderes en el futuro, de los cuales hay aproximadamente 17. Sabemos que los deportes acuáticos, la gimnasia y el atletismo son deportes madre, que tienen muchas oportunidades de ganar medallas si nos tomamos en serio su desarrollo», dijo Erick Thohir en Kempora Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Explicó que el gobierno ajustará el apoyo presupuestario en función de los resultados de la verificación y el acuerdo mutuo con la federación. Erick reveló que se había alcanzado entre el 70 y el 80 por ciento del acuerdo entre el Ministerio de Juventud y Deportes y PB Aquatics para los SEA Games.

Según él, el aumento del apoyo también se refleja en el aumento del presupuesto para entrenadores, que ahora ha aumentado considerablemente. Erick dijo que los fondos para apoyar a los atletas aumentaron de 10 mil millones de IDR a 60 mil millones de IDR, ya que el número de atletas entrenados aumentó de 120 a casi 900 personas.

«Por parte del gobierno, el apoyo presupuestario también ha aumentado significativamente, de 10 mil millones de rupias a 60 mil millones de rupias», dijo Erick.

Además del entrenamiento y los presupuestos, enfatizó la importancia de una evaluación continua para garantizar que los deportes serios reciban el máximo apoyo. Erick agregó que los deportes que no demuestren seriedad serán evaluados e incluso podrían sufrir un descenso de la lista de prioridades.

«Los deportes que no son serios sufrirán una degradación», subrayó el Ministro de Juventud y Deportes.

Mientras tanto, el presidente general de PB Indonesian Aquatics, Anindya Bakrie, expresó su apoyo a las medidas del Ministerio de Juventud y Deportes. Dijo que los deportes acuáticos son una rama potencial porque tiene muchos números de competencia y oportunidades de medallas en varios campeonatos mundiales.

Anindya Bakrie, presidenta de PB Indonesian Aquatics Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Anindya también reveló que su partido había preparado una estrategia a largo plazo, que incluía reclutar atletas jóvenes talentosos y enviarlos a entrenar o estudiar en el extranjero para tener competitividad global.