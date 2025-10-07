Erick Thohir Vive la Umrah, ora para que la selección nacional de Indonesia gane contra Arabia Saudita

La Meca, Viva – Presidente PSSI así como Menpora Erick Thohirrealizar la Umrah en Tierra Santa. En un momento lleno de bendiciones, Erick también ofreció una oración especial por equipo nacional de indonesia que enfrentará selección de arabia saudita en la continuación de la cuarta ronda del Mundial 2026.

Lea también: Lamento que Emil Audero no haya podido defender a la selección de Indonesia en las eliminatorias para el Mundial



«Alhamdulillah, tengo la oportunidad de realizar la Umrah en Tierra Santa», escribió Erick en su carga en Instagram, el martes 7 de octubre de 2025.

Erick expresó su gratitud y oración por el progreso del pueblo indonesio. Espera que este país siempre reciba bendiciones, prosperidad, unidad y progreso en diversos campos.

Lea también: Patrick Kluivert reveló el estado actual de Ole Romeny



No hay que olvidar que el expresidente del Inter de Milán también aludió a la lucha de la selección de Indonesia. Erick espera que el equipo de Garuda pueda desempeñarse de manera óptima y enorgullecer a toda la gente.

Lea también: Más popular: 7 jugadores de naturalización le fallaron a la selección de Indonesia, 15 estrellas se apagan demasiado pronto



«También rezo para que los deportes indonesios, incluido el equipo nacional de fútbol de Indonesia que luchará en la cuarta ronda de clasificación para la Copa del Mundo, puedan competir con un gran espíritu de lucha, dar lo mejor y hacer realidad nuestros sueños, llevar a Garuda a volar alto en el escenario mundial», escribió nuevamente.

Erick cerró su mensaje con la esperanza de que todas las oraciones en Tierra Santa sean concedidas.

«Bismillah, ojalá estas oraciones sean diabijah. Por los rojos y los blancos, por Garuda», añadió.

La carga se vio inmediatamente inundada de apoyo de los ciudadanos. Muchos participaron custodiando las oraciones de Erick para que la selección de Indonesia pudiera conquistar Arabia Saudita y mantener la oportunidad de clasificarse para el Mundial de 2026.