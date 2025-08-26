Erick thohir spray i liga después del caos psim vs perse

VIVA – Presidente Pssi, Erick thohirLevantando su voz relacionada con los disturbios después del partido Psim Yogyakarta contra Perseguidor Bandung en el continuo Super League 2025/2026 que tuvo lugar el domingo 24 de agosto de 2025.

Según Erick, este incidente es completamente responsabilidad del operador de competencia, en este caso Pt Liga Indonesia Baru (Lib) o Ileague. PSSI, dijo, solo jugó el papel de monitorear la liga.

«Pregunte a la liga. Desde PSSI hemos entregado la responsabilidad a la liga y el club. Solo monitoreamos los pasos dados por la liga. Desde el principio, nuestra posición es clara, queriendo salvar el fútbol indonesio y garantizar que los seguidores puedan regresar a casa de manera segura», dijo Erick en Yakarta, lunes de 2525 de agosto.

Erick afirmó, tanto los operadores como los clubes deben ser valientes para ser responsables. Según él, PSSI ha recordado repetidamente el potencial de fricción entre los seguidores.

«La liga debe ser responsable, los clubes también deben ser responsables. Esto no es nuevo, a menudo hemos recordado. De hecho, hay un comité de partidarios que continúa tratando de unir», dijo Erick.

Por otro lado, Erick dio un ejemplo positivo. Mencionó cómo Persija Jakarta con Jakmania pudo mostrar una actitud adulta al entretener a Malut United.

«Ayer agradezco a Persija, haciendo autocontrol con los seguidores. Eso es increíble. Espero que los clubes de toda Indonesia puedan generar una buena cooperación con los seguidores», dijo.

Además, Erick evalúa que los operadores de la liga necesitan hacer políticas más firmes, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad de los seguidores y el curso del partido.

«La liga también debe tener una política que sea realmente dura y de acuerdo con la conversación con PSSI. Hemos advertido», dijo Erick.

Erick también reveló que la FIFA continuó supervisando el curso de la competencia en Indonesia. Pero enfatizó, la Federación Internacional no pudo interferir demasiado.

«Incluso desde la FIFA, ha advertido. Por eso soy difícil. Si es necesario, interveniré en la liga, créanme», dijo.

Erick explicó que PSSI solo bajaría directamente si la situación fuera realmente una emergencia. Dio un ejemplo de pasos de intervención de la Federación durante la aplicación de VAR en la Liga 1 y la Liga 2.

«Si ya soy difícil, soy difícil. Como cuando PSSI intervino en la liga cuando Var en la Liga 1 y la Liga 2 tuvo éxito. También intervinimos las cabeceras y los resultados mejoramos. Pero cuando se trata de operaciones, es responsabilidad de la liga», concluyó Erick.