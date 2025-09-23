Erick Thohir simplifica 191 Permenpora así 20

VIVA – Ministro de Jóvenes y Deportes de la República de Indonesia, Erick thohirTome medidas firmes en la reforma regulatoria. Un total de 191 regulaciones ministeriales (Permen) desde 2009 se reducirán en un máximo de 20 reglas. Incluyendo extracción Permenpora No.14 de 2024 que desde el principio cosechando el rechazo de las partes interesadas deportivas.

Leer también: Diratirati fifa, Erick thohir asegúrese de que siga siendo el Pssi y Menpora Ketum



«We must work efficiency and effectively, want bureaucracy in the Ministry of Youth and Sports in accordance with the President’s expectations, protecting serving, ensuring the direction of goals can be achieved. One of the breakthroughs is deregulation, there are 191 Ministerial Regulations we will reduce as much as possible if it can be under 20, to facilitate cooperation with stakeholders and youth under the Ministry of Youth and Sports,» Erick told the media, Tuesday

Además, Erick enfatizó que la revocación de Permenpora 14/2024 había pasado por serias consideraciones. «Simultáneamente, después de considerar el aporte de las partes interesadas del mundo del deporte, discusiones con muchas partes que entienden en términos de derecho nacional e internacional, decidimos revocar la Pérmica No. 14 de 2024», dijo.

Leer también: El capitán alemán U-20 Laurin Ulrich abre las oportunidades para la defensa del equipo nacional indonesio



«Este paso de desregulación también está en línea con el espíritu de la reforma burocrática y la simplificación de las regulaciones promovidas por el presidente Prabowo Subianto para crear un ecosistema deportivo competitivo más dinámico, inclusivo y global», dijo.

Con esta política, el Ministerio de Jóvenes y Deportes enfatiza las alineaciones con los deportistas. «Esta política de desregulación es una forma de alineación sobre las aspiraciones de los actores deportivos. Es decir, trabajamos juntos para construir logros conjuntamente», dijo Erick.

Leer también: Más popular: el árbitro var Sivakorn Pu -undom ‘amenazan’ al equipo nacional indonesio, el diploma de Erick Thohir es seguro?



Permenpora 14/2024 en sí se firmó previamente Menpora Dito Ariotedjo el 18 de octubre de 2024. La regulación regula la gestión de la gestión de la organización deportiva de logros, incluida la obligación de obtener una recomendación del ministerio de celebrar un Congreso o la Organización Deportiva.

Pero esta regulación inmediatamente cosechó una polémica. El mundo de los deportes evaluó que la regla abre el espacio para la intervención del gobierno a la federación. Además, el Permen también revocó parte de la autoridad de la Federación y Koni, incluida la prohibición de usar el apoyo presupuestario de APBN y APBD.