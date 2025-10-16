Erick Thohir se muestra reacio a responder al objetivo de la selección nacional de Indonesia en los SEA Games de 2025: pregunte a PSSI

Jacarta – Ministro de Juventud y Deportes (Ministro de Juventud y Deportes) así como Presidente General PSSI, Erick Thohirreacio a responder preguntas sobre el objetivo Selección Nacional de Indonesia De Juegos del mar 2025.

Este momento ocurrió después de la conferencia de prensa de los SEA Games 2025 que se celebró en el edificio Kemenpora, Senayan, Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025 por la noche.

En el evento estuvo presente Erick en representación del gobierno como Menpora. Sin embargo, varios periodistas continuaron haciendo preguntas sobre el desarrollo de la selección indonesia, especialmente después de la destitución. Patricio Kluivert desde el asiento del entrenador principal.

Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

Sin embargo, cuando se le pidió una respuesta sobre este asunto, Erick Thohir optó por hablar con moderación. Destacó que no estuvo presente en su calidad de Presidente General del PSSI.

«No quiero responder, eso será más tarde. Este es (soy) el Ministro de Juventud y Deportes», dijo Erick Thohir ante los medios de comunicación.

Erick también pidió dos días antes de proporcionar más información sobre el futuro de la selección de Indonesia. Dijo que no era el momento adecuado para discutir temas del fútbol nacional porque la agenda que se llevaba a cabo era la rueda de prensa de los SEA Games.

«Para el fútbol hoy no, porque este no es el lugar adecuado. Dame dos días, pero la declaración ya es pública», explicó.

No sólo sobre la selección absoluta, a Erick también le preguntaron sobre el objetivo de la selección sub-22 en los SEA Games de 2025, entrenada por Indra Sjafri. Sin embargo, nuevamente evitó responder directamente.

«Más tarde, pregúntele a PSSI sobre el objetivo de oro para la selección indonesia sub-22 en los Juegos SEA 2025», dijo Erick.

«Pregunten al jefe adjunto y al secretario general, casualmente están en Riad», añadió.