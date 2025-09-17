Erick thohir se convirtió oficialmente en la nueva menpora reemplazó a Dito Ariotedjo?

VIVA – número Erick thohir Se dice que Santer es nombrado oficialmente como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) reemplazar Aquí ariotedjoMiércoles 17 de septiembre de 2025.

Se dice que Erick está inaugurado con el general Menkopolkam Tni (Ret.) Djamari Chaniago y Wamenaker Afriansyah Noor. Este problema estaba circulando fuertemente en el foro de periodistas, al mismo tiempo

La aparición del nombre de Erick es bastante sorprendente. La razón es que rara vez se lo menciona en el intercambio anterior de Menpora. Además, Erick sigue siendo el presidente general Pssi y también el ministro de bumn

El público se preguntaba de inmediato, si fuera apropiado ser la menpora, ¿Erick se retiraría de la silla PSSI?

Hasta ahora no hay claridad sobre la actitud de Erick. Sin embargo, si es cierto para la menpora, ya hay una agenda sólida que está esperando: Sea Games 2025 en Tailandia, Juegos Asiáticos 2026, al objetivo del presidente Prabowo Para enviar 100 atletas a los Juegos Olímpicos 2028.

Esta situación recordó el caso de Zainudin Amali en 2023. En ese momento, Amali, que se desempeñó como Menpora desde 2019, fue elegido presidente adjunto de PSSI.

Sin embargo, finalmente eligió retirarse del asiento de Menpora después de ocupar oficialmente un puesto en PSSI. La posición de Amali fue reemplazada por Dito Ariotedjo, quien ahora es realmente reemplazada por Erick.