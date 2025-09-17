Erick Thohir se convirtió oficialmente en la menpora, 4 candidatos para el presidente de PSSI

VIVA – Erick thohir Nombrado presidente Prabowo Subianto como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) en el Palacio del Estado, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025 por la tarde. El público inmediatamente se preguntó: si el presidente del presidente Pssi ¿Se lanzará?

Antes de confiar en la menpora, Erick se desempeñó por primera vez como Ministro de Bumno desde 2019 en la era del presidente Joko Widodo. En medio de la tarea, también fue elegido para dirigir PSSI a través del Congreso el 16 de febrero de 2023 en Yakarta.

El artículo relacionado Erick Thohir se convirtió oficialmente en la Menpora como los lectores de Viva más populares durante el miércoles 17 de septiembre de 2025. Además, también hubo artículos relacionados con 4 candidatos para el presidente de PSSI si Erick Thohir regresó. ¿Quiénes son?

5. Los hechos terribles de Kylian Mbappe después del Real Madrid Libas Marsella

Kylian Mbappe Nuevamente grabó su nombre en la historia del Real Madrid. La estrella francesa ahora es oficialmente el segundo puntaje más rápido de su carrera en Los Blancos.

El momento histórico nació cuando Madrid derrotó a la Olympique Marsella por 2-1 en el partido principal de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, el miércoles por la mañana, el 17 de septiembre de 2025.

Marsella lideró por primera vez el gol de Timothy Weah en el minuto 22. Sin embargo, Mbappe respondió con el primer gol en el minuto 28. La superestrella luego confirmó la victoria de Madrid a través de una ejecución de penalización en el minuto 81.

4. Resultados completos de la Liga de Campeones anoche: Rainy 23 goles, Juventus vs Dortmund es el más loco

Campeón de la liga 2025/26 comienza oficialmente con golosinas extraordinarias. Seis de los partidos de apertura que tuvieron lugar el miércoles por la mañana WIB 17 de septiembre de 2025 presentaron un total de 23 goles, incluido el loco drama Juventus vs Borussia Dortmund, que terminó 4-4.

Los dos primeros partidos se jugaron el martes por la noche (16/09/2025) a 23.45 WIB. El Arsenal robó con éxito una victoria por 2-0 en la sede de Athletic Bilbao a través de goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.

3. Erick Thohir fue oficialmente inaugurado Prabowo como la menpora

El presidente Prabowo Subianto inaugurado oficialmente Erick thohir Como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) en el Palacio del Estado, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025

Erick reemplazó a Dito Ariotedjo, quien fue retirado el 8 de septiembre. La posición de Menpora estuvo vacía durante una semana.

La inauguración de Erick se determinó a través del decreto presidencial (Keppres) número 96p de 2025 sobre el despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del estado 2024-2029, que fue leído por el diputado para la administración del Ministerio del Secretario de Estado, Nanik Purwanti.

2. Erick thohir oficialmente Jabat Menpora, aquí hay 4 candidatos Pssi ketum el nuevo

Erick Thohir fue inaugurado oficialmente por el presidente Prabowo Subianto como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora), reemplazando a Dito Ariotedjo, que acababa de ser atropellado por una reorganización.

Sin embargo, esta nueva posición da lugar a una gran especulación: Erick se retirará de la silla Presidente de PSSI ¿Qué ha estado sosteniendo desde 2023, reemplaza a Mochamad Iriawan alias Iwan Bule?

Si es cierto, comenzó a mencionarse una serie de nombres como un candidato fuerte para el reemplazo de Erick. La siguiente lista:

1. Erick Thohir se retiró oficialmente del presidente de PSSI después de ser nombrado Menpora?

