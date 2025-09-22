Erick Thohir se aseguró de no retirarse del presidente de PSSI a pesar de que él era la menpora

VIVA – Erick thohir Asegúrese de permanecer como presidente general Pssi Aunque ahora lleva a cabo el nuevo mandato como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) República de Indonesia. La certeza vino después FIFA Envió una carta oficial recibida por Erick el lunes por la mañana, 22 de septiembre de 2025.

La carta respondió a las dudas públicas sobre la posibilidad de conflicto de intereses entre la posición de Erick en la Federación Nacional de Fútbol y los escaños de Menpora que acababa de ocupar.

«Esta mañana recibí una carta de la FIFA, quien declaró que estaba estatuto con mi historial existente hasta ahora en el fútbol no había conflicto de intereses.

El ex presidente del Inter de Milán enfatizó que aún mantendría una posición neutral como Menpora. También respondió al problema circulando que el fútbol sería un «niño dorado» bajo su liderazgo en Kemenpora.

«Es imposible para mí ser la Menpora, su fútbol de niños dorados, no. Mi hijo dorado más tarde son los deportes de 13 o 14 deportes. Y, por supuesto, otros deportes, reiniciamos», dijo Erick.

Expresó su gratitud a la FIFA por el fideicomiso dado. Erick también mencionó el apoyo del presidente Joko Widodo, quien cree que pudo llevar a cabo estos dos grandes roles.

«Me gustaría agradecer a FIFA por su confianza, y el Sr. Presidente también, cuando la inauguración, también me habló directamente, creo que el Sr. Erick puede administrar todo bien. En ese momento, no quería hablar antes de que fuera blanco y negro», dijo.

Con la bendición de la FIFA, Erick Thohir continuará su mandato como presidente general de PSSI hasta 2027. Esta decisión también se enfatiza que el enfoque de Erick en la reforma del fútbol nacional no será perturbado, aunque ahora también es responsable de todos los deportes en Indonesia.