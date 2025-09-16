Erick Thohir reveló que había una anticipación excesiva del ascenso del equipo nacional indonesio, ¿quién era él?

VIVA – Presidente Pssi, Erick thohirEvaluar el surgimiento del fútbol indonesio en realidad se aborda en exceso por ciertas partes. Esto fue transmitido por Erick por delante Equipo nacional Indonesia apareció en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

En los últimos años, Equipo nacional indonesio De hecho, muestra un progreso significativo. La presencia de jugadores naturalizados hizo que el equipo de Garuda fuera más competitivo para poder penetrar en la clasificación de 119 FIFA con una colección de 1.157.98 puntos.

En los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, Indonesia avanzó con éxito a la cuarta ronda. El equipo rojo y blanco competirá en el Grupo B con dos gigantes asiáticos, Arabia Saudita e Irak, para luchar por un boleto a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el viaje al sueño no fue sin problemas. AFC decidió que Arabia Saudita como el anfitrión del Grupo B se celebró del 8 al 14 de octubre de 2025. Indonesia también protestó brevemente el calendario de inicio contra Iraq, que originalmente se celebró a las 18:00, antes de finalmente trasladado a 20.15 por la noche.

Erick Thohir evaluó que varios factores no técnicos mostraron que había fiestas que también anticipaban el surgimiento del fútbol indonesio.

«Resulta que cuando nuestro fútbol se eleva, otras fiestas anticipan excesivamente. Aunque la esencia del fútbol es una competencia saludable, pero esto sucede. Ayer el juicio de la ciudad (vs. Kuwait) no ocurrió», dijo Erick en el estadio Main Bung Karno, Yakarta, el martes.

Erick explicó que PSSI había preparado una estrategia para enfrentar la situación. Uno de ellos es enviando un equipo anticipado para garantizar las mejores instalaciones para el equipo de Garuda.

«Enviamos un equipo anticipado. Elegimos un hotel que no fue preparado por el comité. Este es el factor X para que el equipo pueda concentrarse. Algunos jugadores de Europa solo pueden aterrizar el 6, como sucedió en Australia. Hemos anticipado esto.

Además, Erick evaluó que hubo cambios en las regulaciones que podrían afectar el curso del partido. «Esta es la realidad que tenemos que enfrentar. La buena noticia, también hay un cambio que es bastante alentador, a saber, las tarjetas amarillas (acumulación) que habían continuado, ahora perdidas. Ya sea que nos beneficien a nosotros o a ellos. Los partidarios también son muy pequeños, a pesar de que nuestra población hay muchas.