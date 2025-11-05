Erick Thohir revela los comentarios de Prabowo después de que la selección de Indonesia no pudiera llegar al Mundial de 2026

VIVA – Pasos Equipo Nacional Indonesia se dirige Copa del Mundo 2026 Tuvo que parar en la cuarta ronda de clasificación. Aun así, el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó que la lucha de Garuda no debe detenerse aquí.

Este entusiasta mensaje fue transmitido directamente por el Presidente Prabowo al Presidente General. PSSIErick Thohir. Durante la reunión, Erick admitió que se había disculpado por el hecho de que el equipo de Garuda no pudiera llegar a la ronda final.

Sin embargo, Prabowo en realidad brindó un estímulo extraordinario. «Él dijo: ‘Sí, inténtelo de nuevo, señor Erick. Tiene que intentarlo de nuevo’. Vaya, estoy emocionado de nuevo», dijo Erick Thohir, citado en su comunicado.

Erick admitió que estaba conmovido por el pleno apoyo brindado por el Presidente. Según él, Prabowo es una figura que nunca se rinde y que siempre ve el fracaso como parte del proceso hacia el éxito.

«Nosotros, como nación, no nos equivocamos al soñar. Nos hemos esforzado mucho, pero los resultados no han sido óptimos. La indicación del Presidente de seguir intentándolo de nuevo nos entusiasma aún más», dijo Erick.

Además, Erick explicó que los fondos del PSSI que superan los 500.000 millones de euros se utilizaron no sólo para los preparativos del Mundial, sino también para el desarrollo del fútbol nacional en su conjunto.

«Estoy contento con la dirección del Presidente de intentarlo de nuevo, hacer el programa más agresivo. Este financiamiento proviene de diversas fuentes de televisión, patrocinadores, el sector privado, mercancías, así como apoyo del gobierno», explicó.

Ahora, Erick ha confirmado que el PSSI está llevando a cabo una evaluación completa y reelaborando una hoja de ruta para el desarrollo a largo plazo del fútbol indonesio. Acogió las críticas del público con los brazos abiertos.

«No nos cerramos a las críticas. De hecho, las críticas se convierten en material de introspección para que el futuro sea mejor. Actualmente estamos actualizando el plan para 2045 con objetivos claros», subrayó Erick.

Uno de los principales enfoques es el desarrollo de equipos de grupos juveniles, incluida la Selección Nacional Sub-17 que actualmente compite en la Copa Mundial Sub-17 en Qatar.

«Por ejemplo, Sub-17, el objetivo es 2031. Debido a que la FIFA cambió el campeonato a cada año, los hermanos menores también deben prepararse desde una edad temprana. Tal vez no puedan clasificarse todos los años, pero el objetivo es clasificar dos o tres veces», concluyó Erick.