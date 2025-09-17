¿Erick Thohir renunció oficialmente al presidente de PSSI después de ser nombrado Menpora?

VIVA – Erick thohir Nombrado presidente Prabowo Subianto como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) en el Palacio del Estado, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025 por la tarde. El público inmediatamente se preguntó: si el presidente del presidente Pssi ¿Se lanzará?

Leer también: Oficialmente se convierte en menpora, se considera que Erick Thohir lleva el viento del cielo para los deportes indonesios



Antes de confiar en la menpora, Erick se desempeñó por primera vez como Ministro de Bumno desde 2019 en la era del presidente Joko Widodo. En medio de la tarea, también fue elegido para dirigir PSSI a través del Congreso el 16 de febrero de 2023 en Yakarta.

En ese momento, el presidente Jokowi dio el permiso de Erick y la posición simultánea. Sigue siendo el Ministro de Bumn y Presidente de PSSI. Pero ahora las condiciones son diferentes. Como Menpora, Erick es responsable de fomentar todos los deportes nacionales, incluido el fútbol. Esta situación es vulnerable a atraer intereses.

Leer también: Erick Thohir Menpora Baru: Gran misión para construir juventud y avanzar al equipo nacional de Indonesia



La historia de Erick le recordó al público a Zainudin Amali. En 2023, Amali todavía sirvió como Menpora cuando fue elegido como vicepresidente de PSSI. Poco, decidió renunciar a la silla del ministro, y su renuncia fue aprobada por el presidente Jokowi.

¿Seguirá Erick en los pasos de Amali? Hasta ahora no ha habido una decisión oficial. Sin embargo, idealmente Erick debe elegir una de las posiciones para no alcanzar las reglas.

Leer también: Palace dijo que el Ministro de Bumn estará lleno de AD interino, la posibilidad del Vicepresidente



Erick mismo era reacio a dar una respuesta firme. Después de la inauguración, enfatizó que la cuestión de la doble posición no era su autoridad.

«Más tarde hay un proceso en la FIFA. FIFA como el cuerpo deportivo de fútbol más alto del mundo, los que determinan», dijo Erick.

Cuando se le preguntó más sobre su opinión personal, Erick nuevamente se refirió a las reglas.

«Todos siguen las reglas de la FIFA», dijo simplemente.

Ahora, el público está esperando certeza. ¿Erick Thohir se queda en PSSI o elige el enfoque completo como Menpora en el gabinete presidencial Prabowo?