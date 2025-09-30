Erick Thohir quiere preparar un fondo de pensiones para atletas y entrenadores

Yakarta, Viva – Ministro de Jóvenes y Deporte (Menpora) Erick thohir dijo el presidente indonesio, Prabowo Subianto, respondió bien sobre sus planes para hacer fondo de pensiones para atleta Logro y entrenador.

Leer también: Menpora reveló la discusión de Prabowo al conocer a Marc Márquez



Erick Thohir reveló esto después de acompañar al presidente Prabowo para aceptar el corredor de MotoGP Marc Márquez en el Palacio Merdeka el martes 30 de septiembre de 2025.

«El Sr. Presidente también está contento con los fondos de pensiones que alentaremos a los atletas y entrenadores», dijo Erick en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta.

Leer también: 700 participantes animan mi-funrun 2025



Explicó que el Ministerio de Jóvenes y Deportes revisaría el plan para proporcionar el fondo de pensiones. El propósito de otorgar fondos de pensiones es una forma de respeto a los atletas y entrenadores que han enorgullecido a Indonesia en la arena mundial.

Leer también: Asean para Juegos 2025, CDM Reda Manthovani asegura la preparación para los atletas indonesios que alcanzan el 75 por ciento



«Pero este es sin duda un estudio y proceso en el futuro», dijo Erick.

El presidente Prabowo Subianto enfatizó anteriormente la importancia del desarrollo Turismo deportivo Además de fomentar a los atletas nacionales cuando reciben una visita del campeón mundial de MotoGP Marc Márquez con dos jóvenes corredores indonesios, Mario Aji y Veda Ega Pratama, en el Palacio Merdeka, Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, Prabowo dio dirección al Ministro de Jóvenes y Deportes Erick Thohir en orden Turismo deportivo Sigue mejorando, dado su amplio impacto en la economía nacional. Erick mencionó a Mandalika como un ejemplo concreto.

«Uno de ellos era, de hecho, un turismo deportivo debe incrementarse porque impactoNo es solo para deportes sino también economía. Podemos ver en la economía de Mandalika Now impactoEs casi 4.8 billones. Los boletos también casi se han ido. Esto es algo positivo «, dijo Erick Thohir.



Mandalika Trackday Experience

Además, Erick explicó que el presidente Prabowo ordenó a su personal prestar atención seria a los deportes superiores, al tiempo que alentaba a los atletas jóvenes a practicar o competir en el extranjero. Se espera que esto mejore su calidad y competitividad a nivel internacional.

«Pero tendremos que armonizar cómo el presidente quiere, el presidente también comenzará a ver los deportes superiores. Los deportes son superiores y también alentarán la cantidad de atletas a poder competir, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea. capacitación En el extranjero, como ellos capacitaciónEstá en Barcelona, ​​en España. Entonces, estas cosas que el presidente espera en el futuro «, explicó Erick.