Erick thohir oficialmente Jabat Menpora, aquí hay 4 nuevos candidatos de Pssi Ketum

VIVA – Erick thohir Nombrado presidente Prabowo Subianto como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora), reemplazando a Dito Ariotedjo, que acababa de ser reorganizado.

Sin embargo, esta nueva posición dio lugar a una gran especulación: Erick se retirará del presidente del presidente Pssi ¿Qué ha estado sosteniendo desde 2023, reemplaza a Mochamad Iriawan alias Iwan Bule?

Si es cierto, comenzó a mencionarse una serie de nombres como un candidato fuerte para el reemplazo de Erick. La siguiente lista:

1. RATU TISHA DESTRA

El vicepresidente de PSSI no es una figura extranjera en el fútbol nacional. Tisha había servido como secretaria general de PSSI y participó activamente en foros internacionales, incluida la AFC.

Con una edad relativamente joven, es visto como una figura tecnócrata experimentada con una red global fuerte.

2. Yunus Nusi

El secretario general de PSSI ha sido pobre en todo el mundo de las organizaciones de fútbol. También se desempeñó como presidente del East Kalimantan PSSI Asprov.

Con un fuerte apoyo de muchos asprov y clubes, Yunus podría ser un candidato sólido para la silla del ketum.

3. Aquí Ariotedjo

Aunque Erick acaba de ser reemplazado en la silla de la menpora, Dito todavía fue mencionado en el intercambio Pssi ketum.

Se sabe que esta figura joven con una amplia red política está cerca de Erick Thohir. La combinación de energía joven y acceso político puede ser su principal capital.

4. Zainudin Amali

El vicepresidente de PSSI y la antigua Menpora también ingresaron a Radar. Se sabe que Amali tiene una larga experiencia en la burocracia deportiva y está cerca de muchas partes interesadas.

Con su historial, podría ser una figura de compromiso recibida por varios grupos.