VIVA – El Instituto Independent Football Institute Institute publicó los últimos resultados de la encuesta con respecto al desempeño del presidente general Pssi, Erick thohir. Los resultados muestran que la mayoría de los partidarios del fútbol indonesio están satisfechos y creen en el liderazgo de Erick.

La encuesta se realizó de febrero a agosto de 2025 que involucró a 1.270 encuestados de 21 ciudades nacionales de barómetro de fútbol. A partir de estos resultados, hubo el 79.53 por ciento de los seguidores evaluó el rendimiento de Erick Thohir como presidente de PSSI en la categoría de satisfactorio y muy satisfactorio.

No solo eso, el nivel de confianza pública en Erick Thohir es aún más alto. Hasta el 90.39 por ciento de los partidarios dijeron que creen y creen firmemente que Erick puede traer cambios positivos al fútbol indonesio en el futuro.

«La mayoría de los seguidores expresaron su satisfacción con el rendimiento de Erick Thohir. El nivel de confianza en su capacidad para traer un futuro mejor para el fútbol está al más alto nivel», dijo. Budi SetiawanInstituto Fundador de Fútbol.

Budi detalló, la satisfacción del rendimiento de Erick fue del 79.53 por ciento, mientras que la confianza pública alcanzó el 90.39 por ciento. Además, la creencia de los partidarios en futuros logros de fútbol también es alta, que es del 89.76 por ciento. La percepción de un aumento en el logro en el campo se registró en 62.28 por ciento.

Los resultados de esta encuesta mostraron que las reformas y los pasos estratégicos llevados a cabo por PSSI bajo el liderazgo de Erick Thohir recibieron una apreciación positiva de la base de defensores. En términos de gobernanza organizacional, mejorando la calidad de la competencia, para apoyar Equipo nacional Indonesia, el público considera que la dirección de los cambios de PSSI es más claro.

La alta confianza y la satisfacción de los partidarios se considera una capital importante para Erick Thohir junto con las filas de PSSI para continuar el programa de transformación. Con un fuerte apoyo público, se espera que PSSI pueda darse cuenta del objetivo a largo plazo: llevar el fútbol indonesio al nivel global, tanto en términos de logros como de profesionalismo.