Erick Thohir no quiere responder sobre Kluivert: soy el Ministro de Juventud y Deportes

VIVA – Presidente General del PSSI, Erick Thohiroptó por guardar silencio cuando se le preguntó sobre el despido Patricio Kluivert desde el asiento del entrenador Equipo Nacional Indonesia. Este momento ocurrió cuando Erick asistió a la conferencia de prensa de los SEA Games 2025, el jueves 16 de octubre de 2025.

Después del evento, el equipo de prensa inmediatamente hizo preguntas sobre el destino de Kluivert. Sin embargo, Erick enfatizó que no quería comentar en este momento. «No quiero responder, eso es después. Este soy (yo) Ministro de Juventud y Deportes«, dijo Erick brevemente a los periodistas.

Anteriormente, PSSI anunció oficialmente la rescisión de su contrato con Kluivert el jueves (16/10/2025). Este paso se tomó tras el fracaso. Selección Nacional de Indonesia clasificarse para el Mundial de 2026.

El equipo de Garuda perdió 2-3 ante Arabia Saudita en el primer partido y perdió 0-1 ante Irak en el segundo partido. Este resultado dejó a Indonesia varada en la última posición del Grupo B, además de cerrar la oportunidad de avanzar a los playoffs que finalmente ganó Irak.

Aunque se negó a decir mucho, Erick confirmó que daría más explicaciones en un futuro próximo. «Denme dos días. Pero la declaración ya es pública», dijo.

Erick también consideró que la conferencia SEA Games no era el lugar adecuado para hablar de fútbol. «Para los futbolistas, no lo hagan hoy, porque este no es el lugar adecuado», añadió.

Tras la marcha de Patrick Kluivert, el asiento del entrenador de la selección de Indonesia ya está vacío. El PSSI pronto determinará nuevos pasos de cara a la jornada de la FIFA de noviembre de 2025 y la Copa AFF 2026, que se celebrará en julio y agosto del próximo año.