Erick Thohir fue oficialmente inaugurado Prabowo como la menpora

VIVA – Presidente Prabowo Subanto oficialmente inaugurado Erick thohir como ministro de jóvenes y deportes (Menpora) en el Palacio del Estado, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025

Erick reemplazó a Dito Ariotedjo, quien fue retirado el 8 de septiembre. La posición de Menpora estuvo vacía durante una semana.

La inauguración de Erick se determinó a través del decreto presidencial (Keppres) número 96p de 2025 sobre el despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del estado 2024-2029, que fue leído por el diputado para la administración del Ministerio del Secretario de Estado, Nanik Purwanti.

Después de leer la decisión, Erick inmediatamente prestó juramento ante el presidente Prabowo.

«Por Allah, juro, que seré leal a la República Nacional de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las reglas de la ley para mi dignidad a la nación y la nación», dijo Erick abiertamente.

«Eso al llevar a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, trabajará lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», agregó.

Después de la procesión del juramento, Erick junto con otros funcionarios que también fueron nombrados firmaron las actas de la inauguración. El evento se cerró con la celebración de la canción Indonesia Raya, seguida de felicitaciones del presidente Prabowo y los ministros del gabinete rojo y blanco presente.

Erick Thohir no es una nueva figura en el gobierno. Desde 2019, se ha confiado en que se desempeñó como Ministro de Empresas de propiedad del Estado (Bumn).

En el mundo de los deportes, el historial de Erick también es largo. Ahora es el presidente general Pssiy anteriormente ampliamente conocido como el ex presidente del Inter de Milán.

Ahora, Erick se enfrentará inmediatamente a una gran agenda. Entre estos Juegos SEA 2025, que se celebró a finales de este año, los Juegos Asiáticos 2026, al ambicioso objetivo del presidente Prabowo para enviar 100 atletas a los Juegos Olímpicos de 2028.