Erick Thohir fue nombrado Menpora

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente se detuvo respetuosamente Erick thohir como Ministro de Empresas propiedad de Estado (Bullido).

Leer también: Erick Thohir fue oficialmente inaugurado Prabowo como la menpora



Erick luego fue nombrado Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) Reemplazar a Dito Ariotedjo. La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Erick Thohir fue nombrado basado en el decreto presidencial de la República de Indonesia Número 96p de 2025 sobre el despido y el nombramiento de ministros y viceministro del gabinete rojo y blanco para 2024-2029.

Leer también: Prabowo inauguró a Djamari Chaniago para convertirse en un ministro coordinador de política y seguridad, reemplazar a Budi Gunawan



Además, Prabowo lideró la lectura del juramento del cargo contra Erick Thohir como Menpora.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de mi Darmabakti en la nación y el estado», dijo Prabowo.

Leer también: La política de PKB Farida Farichh fue al palacio, ¿sería nombrado Wamenkop?



«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible, con pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Anteriormente informó, el Ministro de Empresas de propiedad del Estado (Bumn), así como el Presidente de PSSI, Erick Thohir visitó el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, Erick Thohir llegó alrededor de 14.21 WIB. Erick apareció con un traje negro, gorra negra y una corbata azul.

Cuando se le preguntó si sería nombrado Ministro de Juventud y Deportes (Mencora), Erick Thohir afirmó no saberlo.

«Todavía no lo sé», dijo Erick Thohir a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Erick Thohir solo explicó, fue llamado por el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya para asistir al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

«Seskab Telephone, me pidieron que estuviera presente para enfrentar al presidente (invitación) esta mañana», explicó.